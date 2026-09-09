Alba Díaz admite que le da “vértigo” volver al gimnasio tras haber engordado 6 kg

Natalia Sette 09 SEP 2026 - 10:00h.

La hija de Vicky Martín Berrocal se abre en canal antes sus seguidores para contar los pensamientos que le invaden antes de entrar al gimnasio

Alba Díaz se somete a un cambio de look radical: “Ahora soy un tocino de cielo”

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Alba Díaz se abre cómo nunca antes sus seguidores y admite que le da “vértigo” volver al gimnasio tras haber engordado 6 kg. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha confesado todos los pensamientos que le invaden justo antes de comenzar a hacer deporte de nuevo por haber subido de peso y hace una profunda reflexión.

Fue en abril cuando la influencer subió uno de sus videos más personales, enseñando la realidad de su cuerpo tras haber engordado 6 kg. Ya en ese entonces, Alba se propuso un reto: salir a caminar todos los días. “Me propuse antes de verano el hábito de andar, que ya era más de lo que estaba haciendo, por salud y lo conseguí”, ha recordado ahora 5 meses más tarde.

No obstante, la llegada del verano se interpuso en este objetivo. “Luego en verano pues como todos. Disfrutamos mucho, queremos estar más presentes. Yo he sido muy feliz con mis amigos y mi familia y a la vez me ha dado ansiedad”, ha desvelado con honestidad. Perder este progreso no le ha sentado nada bien a su paz interior y es por ello que ha querido remediarlo.

Con la llegada de septiembre, la creadora se ha puesto como objetivo volver al gimnasio. Un reto que se pone mucha gente con la “vuelta al cole” pero que a ella le da mucho “vértigo”. “Siempre pensamos en septiembre como el nuevo año y aquí me encuentro, a las puertas del gimnasio, me da mucha cosa”, ha admitido.

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Este “vértigo” proviene de una serie de pensamientos intrusivos que le pasan por la cabeza a las puertas del gimnasio: “El primer pensamiento que me viene es que van a ver que he engordado 6 kg, que van a estar observándome”. Pensar que decenas de personas van a estar pendiente de cada movimiento desmotiva mucho a Alba.

“Yo no vengo al gimnasio ni para que me aplaudan ni para que me digan si estoy bien o mal. Sé que es un pensamiento muy presente a la hora de volver al gimnasio y a la única persona a la que le tienes que dar explicaciones es a ti”, ha reflexionado. Alba no quiere que su cabeza le impida cumplir sus objetivos.

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Es por ello que se ha frenado a sí misma y ha cambiado su discurso interno: “Con el amor con el que he aprendido a hablar y a tratar yo voy a volver al gimnasio por mi. Para demostrarme que yo puedo cumplir lo que me propongo, que me puedo volver a priorizar”.

Para terminar sus declaraciones, la influencer ha lanzado un mensaje muy motivador a todos sus seguidores que se encuentren en la misma situación que ella. “Quería animaros y deciros que sé lo que se siente y que no estáis solos. Hay que dar un para delante, no hace falta hacerlo perfecto, solo empezar o volver”, ha terminado diciendo con una sonrisa en la cara.