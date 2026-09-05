Berto González 05 SEP 2026 - 12:00h.

Compartir







La vida sentimental de Alba Díaz Martín atraviesa un instante de felicidad absoluta junto a Marcos Terrones, mayormente conocido como Marquitos. Tras haber mantenido su vida alejada del foco mediático durante un tiempo, la hija de Vicky Martín Berrocal ha consolidado una bonita historia de amor junto a un destacado profesional de la industria musical de veintinueve años. Este músico y productor ha conquistado el corazón de la influencer y también ha logrado encajar a la perfección dentro del clan familiar de Las Berrocal. Por ello, repasamos al detalle todos los pasos de este romance, descubrimos la trayectoria profesional del joven en la música y repasamos sus raíces humildes en el municipio madrileño de Parla.

La primera toma de contacto entre Alba y Marcos

Lo de Alba Díaz y Marcos Terrones fue un flechazo en toda regla. El día que se cruzaron por primera vez, ella llevaba una gorra y la bufanda del Real Betis. Pero lo que de verdad enamoró al músico fue un detalle que surgió espontáneamente al cruzarse por la calle con un desconocido que gritó algo a favor del equipo verdiblanco, Alba no se lo pensó y le regaló su propia bufanda. Ese gesto de generosidad dejó a Marcos descolocado y le hizo ver al instante que estaba ante alguien muy especial con quien quería compartir su vida.

Desde entonces, la pareja ha asentado su relación entre planes por Madrid y viajes románticos. Además, Marcos encajó desde el minuto uno con la familia de Alba. En su primer encuentro con Vicky Martín Berrocal, los nervios le jugaron una mala pasada y terminó bebiéndose siete botellas de agua, aunque la diseñadora lo arropó para que se sintiera como en casa. La conexión fue igual de buena con Rocío Martín Berrocal y con la abuela de Alba, Victoria Martín Serrano, quien se lo metió en el bolsillo regalandole un tupper de pisto casero nada más conocerlo. Un circulo familiar impecable que se completa con la llegada de Cumino, el perro que han sumado a sus vidas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

De sus orígenes en Parla a su ascendente trayectoria musical

Marcos Terrones nació en 1995 en Parla, un municipio del sur de Madrid cuya vida urbana y de la calle ha marcado para siempre su estética y su forma de ver la vida. Sigue presumiendo orgulloso de sus raíces y mantiene un estilo propio muy ligado a la cultura callejera de los barrios humildes de toda la vida. Sin embargo, sus años de adolescencia no fueron sencillos en lo emocional. El propio artista ha confesado que durante su infancia y adolescencia sintió un vacío constante al sentirse un "incomprendido", ya que se consideraba alguien que pensaba y hablaba de forma diferente a los chicos de su pueblo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Esa necesidad de encontrar su sitio lo llevó a buscar refugio en el arte. Aunque al principio probó suerte en la interpretación y llegó a formarse para ser actor, la música terminó ganando la batalla. En el estudio, Marcos es un auténtico perfeccionista y un obseso del detalle de los sonidos. Su sello pasa por mezclar influencias andaluzas con sonidos vanguardistas que van desde el R&B moderno hasta el pop urbano y la electrónica más experimental.

Con el nombre artístico de Oddliquor, y más recientemente conocido como 'Marquitos' también en su faceta como productor, el parleño se ha hecho un hueco de peso como compositor y productor. Su firma está detrás de proyectos muy potentes: compuso la banda sonora de la serie 'Black Sunday' y ha producido hits tan sonados como el tema 'Emergencia' de Nathy Peluso, además de firmar varios trabajos junto a Natalia Lacunza. Su último gran proyecto ha sido junto a J Balvin en la producción del sencillo 'Orcasitas'.

Todo este éxito profesional no ha hecho que deje de mantener los pies en la tierra. Marcos sigue siendo un chico cercano, familiar, humilde y con una gran empatía, cualidades que lo han consolidado tanto en la industria como en su vida personal junto a Alba Díaz Martín.