Lorena Romera 09 OCT 2026 - 13:26h.

La exparticipante de 'LIDLT' explica a qué destina el dinero de las campañas publicitarias en las que sale su hija

La habitación de la hija de Claudia Martínez: molduras marrones y una cuna ovalada

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Claudia Martínez se ha visto nuevamente obligada a dar explicaciones por algo relacionado con su maternidad. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha publicado un reel promocionando productos de bebé en el que aparece junto a su hija, una decisión que ha pillado desprevenidos a sus seguidores y que ha generado un aluvión de comentarios sobre la presencia de la menor en este tipo de campañas.

Ante la lluvia de comentarios cuestionando si era necesario incluir a la pequeña en el patrocinio, la influencer ha dado un paso al frente para aclarar su postura y explicar el acuerdo al que ha llegado con su pareja, Mario González.

A través de sus historias, la catalana se ha explicado, consciente del debate que existe respecto a la exposición y monetización de los menores en plataformas digitales: "Quiero dejar claro que desde el primer día que Mario y yo planteamos este tema dijimos que si había alguna publicidad de la niña, que saliese ella o que fuese relacionado con el tema de la niña, iba a ir a una cuenta que le hemos abierto para ella, con su nombre. Es una cuenta infantil y ese dinero es para su futuro".

Asimismo, la creadora de contenido ha concluido su explicación dejando patente cierto malestar por tener que dar explicaciones sobre la crianza y la planificación financiera de su familia, aunque ha preferido ser transparente para evitar malentendidos: "No debería justificarlo realmente porque todo lo mío también es de ella, pero bueno".

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Con estas palabras, Claudia Martínez busca zanjar la polémica marcando un límite claro: las campañas publicitarias vinculadas a la pequeña no forman parte de ningún beneficio personal, sino que están destinadas íntegramente a garantizar un fondo económico para el futuro de la menor.