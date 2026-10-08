Claudia Martínez enseña cómo ha quedado la habitación de su hija

Natalia Sette 08 OCT 2026 - 10:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han decorado la habitación de su bebé en tonos marrones, blancos y rosas

Claudia Martínez habla del problema que está teniendo su hija: “Me siento mal por no poder darle mi leche”

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Claudia Martínez ha terminado por fin la habitación de su hija. Desde que anunció que estaba esperando un bebé junto a Mario González, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha documentado todo el proceso de decoración. Ahora que ha pasado un mes desde el nacimiento de su pequeña , ha enseñado cómo ha quedado.

Lo primero que enseñó antes de dar a luz fueron las paredes. Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ escogieron un color marrón chocolate para la parte inferior de las paredes e instalaron unas molduras para darle originalidad. Para la mitad superior diseñaron un papel pintado con corazones del mismo color de la pared, aportando un toque más femenino e infantil.

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Una vez las paredes estuvieron listas, la pareja se centró en la decoración. Claudia se ha inclinado siempre por los tonos neutros y el minimalismo y ha seguido esa misma línea para la habitación de su niña. Para amueblarla escogió una cómoda blanca con cambiador incorporado y dos armarios, uno para la ropa de verano y otro para la ropa de invierno.

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Sobre la cómoda, un cambiador marrón a juego con las paredes y un osito de peluche de los mismos tonos. En la parte superior de uno de los armarios ha puesto una bonita caja en tonos grises y rosados para guardar los primeros juguetes de la niña, bolsos grandes para el carro y otro de sus peluches. Colocaron también un cesto de ropa de madera en el que de momento están guardando juguetes.

Con respecto a la cuna, Claudia y Mario tuvieron muchas dudas sobre si escoger una rectangular o una ovalada. Finalmente se decantaron por la segunda opción por estética y compraron un cubrecama rosado, a juego con varios detalles de la habitación. Para rematar el rincón de descanso de su pequeña, colgaron un sonajero con un osito de peluche marrón y unas nubes blancas.

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Para terminar, pusieron una mecedora justo al lado de la cuna de color gris con un tierno peluche de conejo rosa encima. Ambos han quedado encantados con el resultado y aunque la pequeña duerme todavía con ellos en la habitación, están convencidos de que cuando Valentina crezca le encantará su habitación.