El parecido entre Catherine Zeta-Jones y Victoria Beckham que revoluciona la Red

Son muchas las opiniones que se pueden leer en redes sobre el parecido de estas dos estrellas

Michael Douglas, sobre su relación con Catherine Zeta-Jones: "Cuando me pidió monogamia, tuve que llamar a cinco mujeres”

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Hace unas semanas, Catherine Zeta-Jones revolucionaba nuestro país durante la première en el Palacio Euskalduna de Bilbao de su nueva serie, 'Kill Jackie', que rodó durante varias semanas en diferentes localizaciones de Bilbao y que ahora ha estrenado.

Derrochando sonrisas y simpatía, la actriz se fotografió y firmó autógrafos a sus fans en medio de una gran expectación. Ya en esa aparición pública en España las redes recogieron algunos mensajes sobre el parecido de la actriz con Victoria Beckham. Sin embargo, ha sido su última aparición pública en el programa británico 'The Graham Norton Show' cuando Internet se ha llenado de comparaciones entre la actriz y la diseñadora.

Las redes estallan por el parecido entre ambas

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. "Es como una fotocopia", "parecen hermanas" o "cada vez se parecen más" son algunos de las opiniones que se pueden leer en redes sobre el parecido de estas dos estrellas.

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Catherine Zeta-Jones y su amor por España

Durante su última visita a España, la actriz ha admitido el profundo amor que siente por nuestro país. Junto a su marido, Michael Douglas, con el que forma desde hace más de 25 años una de las parejas más sólidas y enamoradas del 'star system', tienen una casa en Mallorca, a la que viajan siempre que pueden.

Además, en su estancia en Bilbao confesó que se sintió "como volver a casa, porque hay mucha cultura e historia aquí, hay orgullo por ser vasco y fui recibida maravillosamente".