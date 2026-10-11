Fiesta 11 OCT 2026 - 16:52h.

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Sandra Barneda y Pascalle Paerel se han casado este sábado en Candelena, Ávila y al evento acudieron 150 invitados. Entre ellos se encontraban rostros de la cadena como Jorge Javier Vázquez, Beatriz Archidona o Terelu Campos, quien ha sido acusada de haber estropeado la exclusiva de la boda de la presentadora. ¿Ha sido Terelu Campos la topa de la boda de Sandra Barneda?

Terelu Campos publica las fotos de la boda de Sandra Barneda

Los colaboradores de 'Fiesta' analizan al detalle la boda de Sandra Barneda, pues tienen información sobre el evento en el que la presentadora y la bailarina neerlandesa se dieron el 'sí, quiero'. Pero hay algo que ha llamado mucho la atención y es el hecho de que Terelu Campos haya publicado en sus redes sociales fotos junto a las novias. "Yo no sé si ellas tenían pensado hacer una exclusiva, pero gracias a la torpeza de Terelu Campos podemos ver estas imágenes porque ella ha subido el traje y ha subido todo", critica Aurelio Manzano.

Pipi Estrada se suma a estas críticas y apunta a que Sandra Barneda debería de tener un buen cabreo debido a la publicación de estas fotografías, pues la revista ¡HOLA! tiene una exclusiva contratada sobre esta boda. "No se podían hacer fotos", añade Almudena del Pozo. Pero, si no se podían sacar fotos ¿por qué las novias posan alegremente junto a Terelu Campos? Cabe destacar que los vestidos ya se vieron en las redes sociales de la revista, luego Terelu no estaría revelando nada que no se hubiera visto ya en Instagram.

Terelu Campos responde a las críticas de los colaboradores de 'Fiesta'

Terelu Campos se ha puesto en contacto con Luis Rollán para reaccionar a lo que se ha dicho en plató sobre la publicación de sus fotos en Instagram: "Me ha dicho que no hubo ningún posado para exclusiva alguna. Que ella, evidentemente, si ha subido eso es porque ha visto que más gente y, entre ellas las propias protagonistas, han subido y compartido fotos. A ella nadie le dijo ni a otros invitados que se tenían que poner para posar", es su respuesta.

El marido de Carmen Borrego, atendido por los servicios sanitarios durante la boda

En la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel ha habido muchas anécdotas, como el despiste de Jorge Javier Vázquez a la hora de entender el dress code o la presencia del perro de Marta Torné, pero hubo otra más delicada y que tiene que ver con José Carlos. El marido de Carmen Borrego tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios durante el evento. Todos los detalles de lo que le sucedió, en el siguiente vídeo: