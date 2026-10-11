Fiesta 11 OCT 2026 - 16:14h.

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Este sábado la presentadora Sandra Barneda y su ya esposa Pascalle Paerel se daban el 'Sí, quiero' en una emotiva ceremonia civil celebrada en la casa de campo que la comunicadora tiene en la localidad de Candeleda, en Ávila.

Decenas de invitados fueron testigo del amor que se profesa la pareja y del emocionante momento en el que pasaban a ser un matrimonio, personas entre las que se encontraban Carmen Borrego y su marido José Carlos.

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El motivo por el que José Carlos tuvo que ser atendido

Al parecer, y según ha podido saber 'Fiesta', durante la celebración se produjo un incidente que tiene como protagonista a José Carlos y que tendría muy preocupada a Carmen Borrego. Así lo contaba la reportera de 'Fiesta' Sonia Fernández: "La boda de Sandra y Pascalle estuvo protagonizada en parte por un incidente que le ocurrió al marido de Carmen Borrego. José Carlos tuvo que ser atendido allí mismo".

Omar Suárez ha sido finalmente el encargado de aportar los datos concretos sobre lo sucedido con el marido de la colaboradora: "Lo que me cuentan es que José Carlos sufrió un golpe de calor y tuvo que ser atendido allí mismo porque se encontraba muy mal".

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Terelu Campos, acusada de ser "la topa de la boda"

El incidente protagonizado por José Carlos no ha sido el único quebradero de cabeza para el clan de las Campos. Al parecer, Terelu Campos no habría seguido fielmente las indicaciones de Sandra y Pascalle al compartir en redes sociales imágenes del interior de la celebración.

Según los colaboradores de 'Fiesta', Terelu Campos podría haberse convertido sin saberlo (o no tanto) en la topa de la boda: "Yo no sé si ellas tenían pensado hacer una exclusiva, pero gracias a la torpeza de Terelu Campos podemos ver estas imágenes porque ella ha subido el traje y ha subido todo", criticaba Aurelio Manzano.