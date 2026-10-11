Equipo Outdoor 11 OCT 2026 - 11:00h.

¿Qué famosos fueron invitados a la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel?

Dos novias, dos estilos: Sandra y Pascalle reflejaron su personalidad en sus vestidos más esperados

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Este sábado Sandra Barneda y Pascalle Paerel se han casado en Candelena, localidad de Ávila en la que se comprometieron. La presentadora ha celebrado este gran día repleto de amor, lágrimas de emoción y muy bien rodeada de familiares y amigos que han sido testigos de la unión entre la presentadora de 'La isla de las tentaciones' y la bailarina y empresaria neerlandesa. Algunos de estos invitados eran rostros muy conocidos.

La ceremonia ha sido al aire libre y ha sido oficiada por el humorista Carlos Latre, tal y como revelaron en 'Fiesta' durante el programa de este sábado, y ha sido prácticamente en inglés, salvo algunas partes en español. Uno de los momentos más emotivos ha sido compartido por Sandra Barneda a través de sus redes sociales y es cuando ambas llegan al altar junto a sus padres y la presentadora no puede evitar emocionarse al ver acercarse a su mujer vestida de novia.

Los invitados famosos a la boda de Sandra Barneda

Un total de 150 invitados se han dado cita en la casa que Sandra Barneda tiene en Candelera y allí han sido testigos de una boda en la que se han combinado tradiciones españolas y neerlandesas. "Sandra está feliz desde hace tiempo. Está plena, lo tiene todo: belleza, amor, trabajo... Es una mujer estupenda, una compañera maravillosa", han sido las palabras de la presentadora de '¡De viernes!', Beatriz Archidona, al llegar a la ceremonia.

Por su parte, Verónica Dulanto ha presumido de conocer muy bien la historia de amor de Sandra y Pascalle: "Sé que van a hacer una boda en la que nos lo vamos a bomba todos, seguro. Va a haber sorpresa, creo, han dicho por ahí". Mientras tanto, Marta Torné ha llegado a la boda acompañada de su perro. La prensa le ha preguntado si estaban las mascotas invitadas y ha dicho que no, pero creía que Sandra, al tener perra, lo iba a entender.

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Torné ha confesado saber algunas de las sorpresas de la boda, pero no ha querido revelar nada para no fastidiar a las novias. Jorge Javier Vázquez también ha respondido ante los medios y, cuando los reporteros han comentado que iba vestido de blanco, esta ha sido su reacción: "Ah, ¿no se puede? A mí me dijeron 'country chic'. Menos mal que me lo aclararon porque pensé que tenía que ir a comprarme algo tipo 'Brokeback Mountain".

Xuso Jones ha aconsejado a las novias que disfruten de este día "porque es único" y ha confesado que le gustan mucho las bodas porque ve a gente feliz mientras que Ion Aramendi ha tenido unas palabras muy bonitas hacia su compañera: "Sandra está felicísima. Creo que está en uno de los mejores momentos de su vida. Les deseo que sean tan felices como somos María y yo".

Los vestidos de las novias

Los vestidos que han elegido Sandra Barneda y Pascalle Paerel para este día tan especial tienen inspiración en Estudio 54, una mítica discoteca neoyorkina. En un primer momento, puede parecer que van vestidas muy parecidas, pero lo cierto es que cada una luce el vestido blanco con su propio estilo, muy diferenciado el uno del otro, reflejando así sus caracteres.