La modelo Eugenia Silva, que tuvo una breve historia de amor, ha querido recordar al cantante en una emotiva publicación

'El Mundo de Pau': Jarabe de Palo anuncia el homenaje más especial en memoria de Pau Donés

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Pau Donés hubiese cumplido hoy 60 años. El líder de 'Jarabe de Palo' dejó una huella imborrable con su forma de ver la vida. La modelo Eugenia Silva, que tuvo una breve historia de amor, ha querido recordar al cantante en una emotiva publicación. Ella ha rescatado la emotiva carta que le escribió por aquel entonces y cuyas palabras tienen sentido todavía.

"Hoy cumples 60. Pau". Estas son las palabras que ha escrito la modelo en la publicación que ha dedicado para recordar al cantante.

La carta de Pau Donés

"Me quedé con las ganas de decirte algo más el otro día, cuando querías estrangularme y a la vez me agradecías las cosas que habías aprendido de mí. Pues bien, nunca he sido un buen ejemplo ni soy la persona más adecuada para dar lecciones de nada ni a nadie", le escribió el cantante. "Lo que soy, lo que sé, lo he aprendido de la vida. Soy el resultado de una suma entre ADN y experiencia vital. Generosidad (sobre todo emocional), humildad, honestidad, sensibilidad, instinto, discreción, curiosidad e inteligencia son mis principales valores, que aplico a mí mismo y aprecio en los demás. También la educación y el respeto. Y la paciencia, que es mi eterna asignatura pendiente", añadió.

La carta terminaba con una reflexión y un consejo para ella: "Al final, de lo que se trata es de superar el miedo a vivir la vida a nuestra manera, según lo que libremente creemos y sentimos. El miedo te jode la vida, hace a la duda permanente. La duda alimenta la inseguridad y esta a la infelicidad. Libérate del miedo a vivir, Eu. A mí me funciona. Y sé generosa y humilde, especialmente contigo misma. Beso".

Eugenia Silva y Pau Donés: una bonita y breve historia de amor

Eugenia Silva ha escogido varios extractos de esa carta para ponerlos en un álbum emotivo con el que le rinde homenaje al cantante. Después de la muerte del músico el 9 de junio de 2020, a los 53 años, a causa de un cáncer de colon, la modelo publicó imágenes de ambos y parte de la letra de 'Frío'.

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Eugenia Silva y Pau Donés se conocieron en Formentera y fue a finales de 2009 cuando fueron fotografiados por primera vez juntos en Barcelona, y en 2010 cuando vivieron una discreta y bonita historia de amor. Aunque su relación tuvo fecha de caducidad, ambos se tenían un gran cariño.

"He sido un novio nefasto, pero un buen compañero sí. Conservo relación con todas mis ex. Cuando me diagnosticaron el cáncer me llamaron o mandaron mensajitos. Eso es porque me quieren y yo a ellas, desde luego", confesó Pau Donés en una de sus últimas entrevistas.