Entrevista a Siloé: "En España estamos en un momento de mucha polarización, la música es lo que nos calma a todos"
Desde la web de Informativos Telecinco hablamos con Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos ante su gira más ambiciosa, 'Terrorismo Emocional Deluxe Tour'
Entrevista a Fito, vocalista de Siloé: "Mi mayor miedo es que nuestras riñas nos puedan y dejemos de tocar"
Siloé afronta una nueva etapa con la mirada puesta en los grandes recintos. El trío vallisoletano formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos ha convertido su década de carrera en uno de los proyectos más personales de la música española. Ahora dan un paso más con 'Terrorismo Emocional Deluxe Tour', la gira que ellos mismos presentan como la "más ambiciosa" de su trayectoria y que en 2027 los llevará por grandes escenarios de España, Europa y Latinoamérica.
Si hay una palabra que acompaña a Siloé casi tanto como su música es espiritualidad. Está en sus letras, en la simbología de sus discos y en algunos de sus conciertos. Pero, y pese a su actuación ante el papa León XIV en Madrid el pasado mes de junio, ellos se esfuerzan en marcar una frontera clara. "No hacemos proselitismo", recalcan a la web de Informativos Telecinco. Porque también hablan de amor, desamor, salud mental, miedos o vulnerabilidad.
En una entrevista con este medio, Siloé se abre sobre la música, la religión y su actuación ante el papa, pero además, el grupo se sincera sobre la polarización, la situación que atraviesa España, su relación más allá de los escenarios y sus sueños.
Pregunta: Habéis hablado de esta gira, 'Terrorismo Emocional Tour', como la más ambiciosa de vuestra carrera, ¿cómo os sentís?
Fito: Abrumados, porque como dices, es el proyecto más ambicioso de nuestra carrera, pero a la vez sentimos una satisfacción tremenda. Para que la gente se haga una idea, hay un trabajo de año y medio detrás. También estamos muy aliviados porque por fin hay mucha gente que podrá vernos después de que solo hayamos tocado en salas pequeñitas y en las que se quedaban sin entradas. Ahora podemos acceder a recintos más grandes en los que también nosotros artísticamente podemos soñar más grande.
P: Hace escasos meses estabais con la gira ‘Campo Grande’ y ahora con esta otra. ¿No hay tiempo para descansar?
Xavi: La magnitud es tan grande que claro, cuando estábamos presentando la gira anterior ya estábamos preparando esta gira por detrás. Pero ni siquiera sabíamos si íbamos a poder llenar estos recintos, aún no lo sabemos. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y seguiremos haciéndolo.
"Al papá León XIV le regalamos un sombrero customizado y le gustó mucho"
P: En junio cantasteis delante del papa León XIV en Madrid. ¿Qué fue lo que más os impactó de aquel momento?
Xavi: Fue un momento ilusionante igual que ahora, porque son momentos en los que el foco nos mira durante unos segundos. Somos una banda que no hemos tenido nunca mucha proyección, y de repente que haya momentos así tiene un valor incalculable para nosotros. La ilusión y la energía que nos inyecta es infinita.
P: Llegasteis a hablar personalmente con él, ¿de qué trato esa conversación? ¿Hubo algún momento especialmente cercano que no hayáis contado todavía?
Xavi: Él estuvo hablando con mucha gente pese a lo cansado que estaba. Para nosotros fue inspirador, la verdad, poder verlo tan cerca y hablar con él en unos segundos. Le entregamos nuestro disco en vinilo, nos bendijo y además le regalamos un sombrero que hizo un amigo de Why Hats, marca que nos hace los sombreros a nosotros, y le dimos uno customizado para él y la verdad que le sorprendió. Le gustó mucho.
P: Habéis dicho que no hacéis música religiosa, pero que no entendéis dejar la espiritualidad fuera de vuestras canciones. ¿Dónde está para vosotros la frontera entre espiritualidad y religión?
Fito: La frontera la tiene cada uno. Nosotros no hacemos proselitismo ni hemos dicho nada acerca de nuestra religión que profesamos, pero sí que hacemos alarde de una cosa, y es que es muy importante en este mundo en el que vivimos la fe. Yo creo que la fe no solo mueve montañas, también mueve la pasión y el amor. Creo que es algo que, por mucha inteligencia artificial que crezca, no va a poder compararse, porque es algo inerte al ser humano y su espíritu.
P: ¿Creéis que en España estamos viviendo un regreso del interés por Dios y la religión?
Fito: Mira, yo creo que en España lo que estamos viviendo es un momento de, primero, polarización, por eso creo que el que es creyente debe creer en lo que crea. De alguna manera o de otra ahora estamos viviendo un mundo en el que todo es una absoluta mentira. Una mentira que nosotros nos contamos. Si hay una cosa por la que nosotros abogamos es por la música, que no deja de ser un puente entre las personas, y eso es lo que nos dedicamos a hacer.
P: Estamos teniendo en España una situación bastante compleja, entre los problemas de la inmigración, el acceso a la vivienda, la educación, el futuro de los jóvenes... ¿Qué papel creéis que puede tener la música cuando una sociedad está tan dividida alrededor de tantos temas?
Fito: Yo creo que la música es un puente para unir a las personas, para buscarnos a nosotros mismos, para buscar un rato de calma, un rato de fuerza, un rato de fe, un rato de introspección. Creo que seríamos incapaces de vivir sin ella.
P: ¿Creéis que ahora la gente se fija menos que nunca en la letra de las canciones? ¿O al contrario?
Fito: Yo creo que la gente escucha más las letras que nunca. Pero porque hay más necesidad cada vez de escucharlas más. Creo que la gente está más necesitada que nunca de buenas letras, de buenas historias, de sentirse identificado. Ante tanta polarización, yo solo puedo pedir más moderación, y la música es lo que nos calma a todos.
P: ¿Qué os gustaría que entendiera alguien que os escucha por primera vez y descubre que habláis de Dios, pero también de otro sinfín de temas que, hoy en día, están muy presentes?
Jaco: Nuestras canciones nacen desde un lugar con una idea y un concepto, y hablamos sobre ciertos temas que para nosotros tienen una importancia muy relevante. Pero luego es verdad que cada persona se lleva la canción a su territorio. Hay temas que para nosotros tienen un significado de amor, pero de repente viene una persona y nos dice: "Esta canción me ha salvado la vida porque para mí significa esto otro". A nosotros nos vuela un poco la cabeza porque soltamos la canción con una idea y algo que ha nacido de ti, pero luego otra persona la recibe de otra manera totalmente distinta. Entonces creo que esa es la parte más bonita de las canciones, que la gente las coge y las hace suyas. Al final, todo el tema espiritual, de la fe y demás, si te paras a mirar un poco a tu alrededor siempre hay pequeñas señales en tu vida, y de eso va la fe. No tienes que ser religioso ni ir a misa todos los domingos para sentir esas cosas.
P: Después de todos estos años compartiendo escenario, ¿cómo conseguís que vuestras diferencias jueguen a favor del grupo y no os separen más? Jaco: Lo más bonito siempre es cuando profundizas en tu compañero, porque siempre aprendes del otro. Incluso de una discusión sacas cosas de aprendizaje. Cuando estás tantas horas juntos, sí o sí no te queda más remedio que abrir los ojos hacia tu compañero, así que siempre intentamos aprender algo del otro por el bien común.
"Si perdemos el vínculo de amistad, es muy difícil conectar para hacer música"
P: Lleváis juntos más de una década y, como cualquier relación, habréis pasado por momentos complicados tanto a nivel personal como profesional. ¿En algún momento os habéis planteado tirar la toalla y dejar de ser un grupo para seguir caminos separados?
Jaco: Siempre hemos pensado que somos un grupo, y esa es la parte que te da fuerza y que te ayuda a seguir adelante. Cuanto más unidos estemos, nos ayudamos más. No se trata tanto de llevarlo a algo tan básico como nos enfadamos y nos separamos. Yo creo que un grupo parte de una amistad y de una relación que a veces está incluso por encima de la música. Yo lo veo así. Yo nos veo más como una amistad y una relación de amigos detrás de esa pantalla. Al final eso es lo que nos mantiene unidos, y con esa relación y el cariño que nos tenemos podemos llegar a donde queramos.
P: ¿Eso es lo que más os motiva a seguir adelante?
Jaco: Sí, porque al final van pasando los días, los años, vamos cambiando, cada uno tenemos en lo personal vidas diferentes, hijos, no hijos... Todo eso influye mucho. Entender todo eso también del compañero, de la situación y de cómo es su día a día es la clave para mantener esa chispa y que tú puedas ayudar y te puedan ayudar a ti también. Creo que eso está por encima de la música. Si perdemos el vínculo de amistad, es muy difícil conectar para hacer música.
P: Si miráis a los próximos 10 años, ¿qué sueño queréis cumplir?
Fito: Nosotros actualmente llevamos 10 años construyendo una ciudad muy bonita que se llama Siloé. Hay gente que viene a nuestra ciudad y se queda con uno de los monumentos, como con 'Todos los besos'. Hay otros que les gustan todos los monumentos de la ciudad. Y lo único que queremos hacer durante estos 10 años es seguir agrandando nuestra ciudad, seguir construyendo monumentos con la misma ilusión para que la gente venga a visitarlos, para que se queden un tiempo, para que pasen unos días. Hay gente que viene a visitar la ciudad, no le gusta y se marcha. No pasa nada. Pero en estos 10 años que vienen, ojalá sigamos construyendo la ciudad todavía más grande porque es lo que nos gusta. Nosotros somos artesanos de monumentos.
P: Actualmente, ¿consideráis que sois felices?
Fito: Voy a responder por mis compañeros porque sé lo que les hace felices a ellos. En este momento somos muy felices. Muy felices. Es algo que me encantaría decir a la cara a todas personas que nos puedan ver. Es algo maravilloso. Por supuesto que está ligado a nuestro proyecto profesional, pero también al personal. Tiene un calado mucho más profundo. Es lo que nos hace levantarnos cada mañana y mirarnos a la cara y seguir adelante.