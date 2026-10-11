El escritor ha explicado que sus síntomas empezaron tres años antes del diagnóstico que le llegó el 5 de abril de 2024

El escritor ha señalado que ahora debe vigilar los efectos adversos como mareos ortostáticos, el cansancio y la rigidez

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El escritor, guionista y periodista asturiano Pepe Colubi ha anunciado que sufre la enfermedad de Párkinson desde hace dos años. Así lo ha asegurado desde el programa 'Julia en la Onda', de 'Onda Cero', donde es colaborador: "En cierta manera, es salir del armario".

El escritor ha explicado que sus síntomas empezaron tres años antes del diagnóstico que le llegó el 5 de abril de 2024. Tenía cansancio generalizado y cambios en la tensión que en un principio asociaron al estrés pero, después de una bursitis en el codo, el traumatólogo le detectó un temblor en un dedo de la mano derecha.

"Mi padre había tenido párkinson, así que le pregunté al traumatólogo y me dijo que no era por el tratamiento por la bursitis, que fuera al neurólogo", ha relatado el escritor de 60 años. "Me entró prisa y fui a uno, que me hizo una exploración física y me dijo: 'Tienes párkinson'. Me quedé planchado, pero gracias a que yo había vivido con el párkinson de mi padre durante muchos años, no era una palabra a la que tuviera miedo", ha continuado explicando.

Compartir la noticia "le quita presión": "Es un trago que pasar durante un día"

Pepe Colubi ha afirmado que ahora está medicándose: "Está funcionando todo lo razonablemente bien". El escritor ha señalado que ahora debe vigilar los efectos adversos como mareos ortostáticos, el cansancio y la rigidez: "Son muchas pastillas y un encaje de bolillos". Y ha confesado que tenía una paranoia que le vino con la "sobreobservación": "No me salió decirlo antes porque hay esa paranoia que tienes con la sobreobservación, que alguien te analice sabiendo que tienes párkinson".

"Es una reacción humana, pero incómoda porque ves que ponen cara de mirar más. Pero esto va a cambiar mi relación con la enfermedad, ya que hasta ahora era una cosa más oculta y ahora va a ser conocida", ha dicho. "Es una manera de compartirlo distinto, me quita presión", agrega y asegura que esto "es un trago que pasar durante un día, una semana, un mes de gente preguntando, pero esto irá a menos, se irá normalizando y me quita presión", ha añadido.

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El cómico también ha apelado al sentido del humor, algo que aprendió de su padre: "El párkinson era uno más en casa y no era invalidante. Él lo llevaba con sentido del humor, que es clave en esto: un buen ánimo. Vivir el momento se convierte en obligatorio".