Lorena Romera 30 SEP 2026 - 16:07h.

La presentadora de 'LIDLT' presenta a su prometida, que rompe su silencia y se sincera sobre su relación

Sandra Barneda celebra su despedida de soltera en un destino inolvidable: "Nunca había estado"

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La cuenta atrás ha comenzado. A tan solo unos días de pasar por el altar, Sandra Barneda y Pascalle Paerel han compartido uno de los momentos más íntimos y especiales de los preparativos de su enlace. Tras el vídeo de la presentadora de 'La isla de las tentaciones', en el que explicaba el motivo por el que decidió dar este importante paso, ahora le ha tocado el turno a la exbailarina holandesa, que ha hablado por primera vez de manera pública sobre su relación.

En una conversación de lo más cómplice, la escritora arranca el vídeo entre risas al proponerle a su prometida empezar a hablar en español: "¿Me dejas hablar en castellano?", a lo que Pascalle respondía encantada: "Después inglés". Una vez repartidos los turnos, la presentadora le ha cedido todo el protagonismo a su pareja: "El otro día fui yo quien dijo por qué me casaba y ahora le toca a ella".

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Sin dudarlo, la nacida en los Países Bajos ha abierto su corazón para expresar la certeza que sintió al consolidar su relación: "Cuando lo sabes, lo sabes. Contigo fue la primera vez en mi vida que sentí que realmente quería casarme con alguien y que deseaba pasar el resto de mi vida a su lado. Eso nunca me había pasado antes y contigo, especialmente después de cuatro años, puedo decir que es lo que quiero".

Además, la holandesa quiso destacar la faceta más versátil y fascinante de la periodista, definiéndola con una palabra clave que la conquistó por completo: "Creo que Sandra es un camaleón. Tiene muchísimas facetas diferentes: tiene un gran corazón, un lado muy ambicioso y un toque cañero. Con Sandra no creo que me vaya a aburrir nunca". Unas palabras a la que la comunicadora ha respondido con un rotundo: "no, eso desde luego".

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Aunque Pascalle ha intentado disculparse por su nivel de español, la finalista al Premio Planeta no ha tardado en excusarla valorando la autenticidad de sus sentimientos: "Pero no es verdad que hables muy mal... Lo más importante es que lo haces desde el corazón".

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Además, la exbailarina le recordó a su chica que su lengua materna no es que sea su fuerte precisamente. "¿Y qué tal tu holandés?", a lo que Sandra ha admitido entre risas: "Mi holandés fatal". "¿Ninguna frase, no?", ha continuado entre dardos Pascalle.

Un vídeo que deja entrever el momento tan mágico que atraviesan, a tan solo unos días de su 'sí, quiero'. "¿Estás preparada? ¿Pase lo que pase?", le ha preguntado Sandra. "Sí, exactamente", ha respondido su prometida.