Claudia Barraso 12 OCT 2026 - 18:39h.

Lola Lolita ha confesado que deja las redes sociales por un tiempo, pero no confirma cuándo volverá

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Muchas influencer han tenido que hacer un parón de las redes sociales por el bien de su salud mental y la que es considerada como la reina de la nueva generación, Lola Lolita, ha publicado un vídeo confesando que necesita tomarse un tiempo alejada de su trabajo para poder recuperarse.

“Jamás pensé que haría un vídeo así, la verdad, pero ha llegado un punto en el que no puedo más. Es algo que yo he intentado alargar mucho y que no he querido tampoco prestarle mucha atención. Simplemente quiero ser trasparente con mi comunidad porque, después de 10 años, es algo que siempre he intentado hacer”.

“No estoy bien, llevo mucho tiempo que no estoy bien, pero siempre he intentado camuflarlo, no escucharme y dejarme para después. He llegado un punto en el que cuando tu tapas eso, tu cuerpo y tu mete te dice ‘no puedo más’. Y eso es lo que me está pasando, que no puedo más, necesito parar para cuidarme a mi misma. Siempre decimos que la salud mental es lo más importante y nunca hacemos ni caso”.

El motivo por el que se aleja de las redes sociales

“Quiero que sepáis que voy a estar un tiempo desconectada porque lo necesito, necesito cuidarme. No sé ni qué decir”. La influencer, intentando mirar a cámara sin ponerse a llorar, trataba de tranquilizarse mientras contaba en el vídeo el por qué ha decidido retirarse de redes sociales durante un tiempo, sin especificar de cuánto tiempo hablaba.

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“Mi Lola interior me está pidiendo auxilio y creo que la tengo que escuchar para poder volver con más fuerza, porque yo amo esto, pero hay a veces que una no está”. En mitad del vídeo, la joven volvía a romperse entre lágrimas mientras confiesa que no quería llorar porque “seguramente me hagan memes, porque la sociedad está así de podrida”.

“Esto no es un adiós, es un hasta luego, pero simplemente quería que si no me veis por aquí es que me necesito un poco”, decía despidiéndose de sus seguidores y cortando el vídeo donde anunciaba su retirada temporal inesperada. Además, la alicantina ha querido no recibir comentarios en su publicación, por lo que ha desactivado esta opción.