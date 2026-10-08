La influencer Ana Brito habla por primera vez de la enfermedad autoinmune que padece: "Me ha brotado por estrés"
La creadora de contenido reconoce que atraviesa un momentos delicado y asegura que necesita bajar el ritmo para "sanarse física y mentalmente"
Ser mujer y calva, como Conchi: "También existimos, no tenemos cáncer. Se llama alopecia areata universal"
"No me quiero poner a llorar, porque llevo unos días que no puedo parar", comienza la influencer Ana Brito en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. A pesar de no estar pasando por uno de sus mejores momentos, la creadora de contenido ha usado su característico toque de humor para contar a sus seguidores que le han diagnosticado una enfermedad autoinmune.
Por este motivo, aunque no va a desaparecer como tal de las redes sociales, sí va a disminuir su presencia tanto en ellas como en eventos. Necesita tomarse un tiempo para recuperarse y "sanarse física y mentalmente", según ha explicado.
¿Qué enfermedad tiene Ana Brito?
La cómica ha contado que le han diagnosticado alopecia areata, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca por error los folículos pilosos, provocando la caída del cabello. A diferencia de otras formas de alopecia, no destruye de forma definitiva las células madre del folículo, por lo que el pelo puede volver a crecer.
La alopecia areata suele aparecer de forma repentina y manifestarse como una o varias placas redondeadas sin pelo en el cuero cabelludo, aunque también puede afectar a la barba, las cejas o el resto del cuerpo. En los casos más graves puede evolucionar a una alopecia total, cuando se pierde todo el pelo del cuero cabelludo, o incluso a una alopecia universal, cuando afecta al pelo de todo el cuerpo.
"Me ha brotado por estrés. El cuerpo es muy sabio y te avisa. En verano desconecto mucho, pero de repente he vuelto a la vorágine, además de que tengo una serie de circunstancias personales", cuenta Ana Brito.
La influencer descubrió lo que le ocurría después de acudir a "taparse las canas" y darse cuenta de que tenía una placa redondeada sin pelo en la parte posterior de la cabeza. La situación le llevó a acudir a un especialista.
"A mí se me caía mucho el pelo en el posparto, como entiendo que a todas, y tampoco le di mucha importancia. Fui a un tricólogo, que es el médico especialista del pelo, y me traté con él, pero luego la verdad es que no lo seguí haciendo", explica.
A pesar de que pasó el tiempo, Brito seguía observando que se le caía el pelo. "La gente me recomendaba de todo, pero nunca hago caso a esas cosas porque me parece que todo se tiene que hacer con un médico, que para eso están", señala.
El cambio en su vida tras el diagnóstico
El diagnóstico también le ha llevado a replantearse sus prioridades y el ritmo de vida que llevaba hasta ahora. "Tengo que cuidarme por dentro. Me apetece mucho disfrutar del momento que estoy viviendo, que se va a ir, que es la infancia de mis hijos. El tiempo pasa y va a llegar un momento en el que ya no les voy a poder coger ni dar un beso porque me van a quitar la cara. Y quiero estar ahí", asegura.
En cuanto a sus apariciones públicas, ha anunciado que también las reducirá. La influencer seguirá acudiendo a aquellos eventos en los que tenga "un rol activo", pero no a aquellos a los que únicamente tenga que asistir para hacerse una fotografía. "Eso se ha acabado", afirma.
"En la parte del postureo, que también es importante porque ves a las marcas, ahí ya no me vas a ver. Creo que parte del error que he cometido es creerme que el éxito es estar en todas partes. Me he olvidado, entre tanto 'flash' y 'flash', de que este proyecto, 'El Show de Briten', lo hice para pasármelo bien y hacer reír a los demás", explica la madrileña en el vídeo.
Ana Brito asegura que necesita darse un tiempo para recuperarse tanto física como emocionalmente. "Ya volveré como considere que tengo que volver y, si tengo que tardar más, pues tardo más, pero como tal no voy a desaparecer porque tengo mucho contenido ya grabado", concluye.