Lorena Romera 14 OCT 2026 - 11:23h.

El hijo de Isabel Pantoja ha recibido duras críticas tras el anuncio más importante de su carrera profesional

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Hace tan solo unos días, Kiko Rivera compartía emocionado en sus redes sociales una de las noticias más especiales de su vida. Después de un largo recorrido en la industria musical, el hijo de Isabel Pantoja anunciaba el lanzamiento de su primer disco de estudio, titulado Volver a sentir.

"He puesto en él mucho de lo que soy, de lo que he vivido y de lo que siento hoy. Todo comienza con He vuelto a nacer, el primer single, una canción cuyo título tiene para mí un significado muy especial", confesaba el DJ, dedicando unas emotivas palabras a quienes lo han apoyado durante estos 15 años de carrera y a quienes se han ido sumando en el camino.

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Este proyecto marca un momento clave en su vida, sobre todo después del ictus que sufrió hace unos meses. Un accidente de salud que le dejó secuelas y que fue "más fuerte" que el que sufrió hace unos años, tal y como él mismo relató a través de su perfil de Instagram.

Sin embargo, a pesar de la importancia de esta nueva etapa, el exconcursante de 'Supervivientes' no se ha librado de la cara más amarga de las redes sociales y ha tenido que enfrentarse a una auténtica lluvia de críticas. Lejos de quedarse callado o ignorar los ataques, el artista ha ido respondiendo uno a uno a sus detractores.

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Uno de los reproches más recurrentes ha apuntado al aspecto económico, cuando un usuario le ha cuestionado con un: "¿Te hace falta facturar? Ya tocaba". Un comentario al que el DJ ha respondido sin rodeos, defendiendo su trabajo: "¿Como a todo el mundo o usted vive del aire? Gente como tú sobra aquí... Bueno, en realidad sobras en cualquier sitio".

La polémica también ha salpicado al ámbito técnico y vocal de la producción del álbum: "Autotune, ole... eso es cantar", "con IA, ¿verdad?", o "tendrás que demostrar cómo cantas en directo". Mensajes a los que el primo de Anabel Pantoja ha respondido igual de tajante: "por supuesto que lleva autotune, pero si supieras lo que es no pondrías un mensaje así, porque entonces estarías poniéndoselo a todos los artistas en sus redes" o "después de 15 años no tengo nada que demostrar. Quizás usted tenga que demostrar que tiene más educación y no entrar en sitios que no le gusta".

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Incluso cuando han intentado desacreditar su carrera comparándolo con la trayectoria de Isabel Pantoja al insinuar que él no es cantante y que "la que lo hace es su madre", Kiko Rivera ha querido poner en valor el talento de su progenitora sin dejar de defender su propio catálogo, asegurando que "cada uno se gana la vida como puede" y que él intenta hacer "de la mejor manera que sabe".

Para los que le han dicho que su nuevo single es una "canción de mierda" cuando todavía ni ha salido y le tachan de "pesado", el que fuera concursante de 'Supervivientes' también ha tenido respuesta: "Todavía no la has escuchado y ya pones este tipo de mensajes. Hágaselo mirar y nunca opine antes de escuchar", rematando con una reflexión sobre la obsesión de sus haters al señalar "qué vida más triste estar pendiente de algo que no te gusta, eso sí que es un pelmazo".