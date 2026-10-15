Lorena Romera 15 OCT 2026 - 09:00h.

La hija de Ortega Cano dedica parte de su tiempo libre a "30 abuelitos" a los que enseña caligrafía, memoria y juegos

Gloria Camila sufre una dura pérdida familiar: "Después de llorar, fui a refugiarme en Jesucristo"

Compartir







Gloria Camila ha compartido una de sus facetas más desconocidas para el gran público, pero no para quienes mejor la conocen. Y es que la hija de Ortega Cano ha explicado que sus allegados saben que, junto a sus hermanos, su padre y sus animales, otra de sus grandes debilidades son las personas mayores. Es por eso que la exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido retomar su labor solidaria.

A través de sus redes sociales, la colaboradora de televisión ha contado que el año pasado se vio obligada a paralizar este compromiso debido a incompatibilidades en su agenda. "No me daba la vida y no podía compaginar horarios", ha lamentado. Sin embargo, ahora ha vuelto a sumarse a esta iniciativa con mucha ilusión, dedicando parte de su tiempo libre a un grupo de la tercera edad.

"Estoy con 30 abuelitos", ha explicado la hermana de José Fernando, detallando que les da clases de "caligrafía, ortografía, memoria y juegos". Además, la creadora de contenido ha aprovechado la ocasión para lanzar una reflexión y concienciar sobre la importancia de acompañar a los mayores de manera activa:

"Me da rabia y mucha pena cuando veo a la gente que está acompañando a la gente mayor y no les dan ningún tipo de atención ni conversación... Es como que me chirría bastante. Tenía que decirlo", ha confesado, dejando clara su postura ante la falta de empatía y atención hacia la tercera edad.