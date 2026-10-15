Lorena Romera 15 OCT 2026 - 14:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se gasta más de 500 euros en un exclusivo regalo para Suso y Marieta por su boda

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Suso Álvarez se ha quedado sin palabras al recibir el regalo de Anita Williams por su boda con Marieta. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' se ha encontrado con el colaborador y, aunque con unos meses de retraso tras el enlace celebrado este verano, por fin le ha podido hacer entrega de un exclusivo obsequio valorado en más de 500 euros.

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A través de sus redes sociales, la catalana ha grabado el momento exacto en el que le ha hecho entrega de la bolsa. La propia influencer se ha justificado entre risas explicando que el regalo se le había quedado olvidado en el hotel el día de la boda, por lo que ha tenido que esperar unos meses para poder dárselo. Lejos de ser un detalle improvisado, la mamá de Thiago ha acudió a la prestigiosa firma de alta joyería RABAT para encargar dos piezas cargadas de significado.

Además, la sorpresa ha llegado acompañada de una emotiva carta manuscrita que Suso ha leído en voz alta: "A mis niños, dos almas gemelas que admiro profundamente y que recuerdan lo bonito que es el amor de verdad. Nunca dejéis de elegiros y de miraros con esa ilusión. Os quiere, vuestra Anita".

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Tras leer la nota, el colaborador ha descubierto la bolsa para encontrarse con dos exclusivas pulseras ajustables de cordón negro. Cada una de ellas cuenta con un charm con la inicial de cada uno en oro y un delicado diamante incrustado: la 'S' para Marieta y la 'M' para Suso. Un detalle personalizado que dejó al recién casado visiblemente emocionado.

"Ostras, qué regalazo, Anita. Qué bonito, que me emociono...", dice el que fuera concursante de 'Gran Hermano' mientras observa con delicadeza el lujos regalo. Pertenecientes a la cotizada colección de charms con iniciales de la firma catalana, estas pulseras de hilo con detalle de brillante tienen un precio en catálogo de 270 euros cada una.

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En total, la inversión de Anita Williams para este obsequio conjunto asciende a 540 euros. Un desembolso con el que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha querido sellar el profundo cariño que siente por sus amigos.