Lorena Romera 28 SEP 2026 - 23:59h.

La que fuera finalista de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre el verdadero motivo de su ruptura con el 'jamonero'

Anita Williams rompe su silencio tras salir a la luz su ruptura con José Navarro

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Anita Williams ha emitido un comunicado en el que explica el motivo real de su ruptura sentimental con el 'jamonero'. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado después de que José Navarro -el verdadero nombre del cortador de embutido- rompiese su silencio en redes sociales.

Días después de que se hiciera pública la noticia del fin de su relación, la influencer ha publicado en sus stories un extenso escrito en el que aclara su situación: "Ahora que estoy un poco más tranquila, quería explicaros lo que ha pasado".

En primer lugar, la catalana ha querido poner en valor el tipo de persona que es su ya expareja, despejando cualquier tipo de final amargo entre ellos: "Él es una persona de diez y conmigo se ha portado increíblemente bien. Eso quiero dejarlo claro desde el principio".

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El problema ha sido su situación personal: "Llevaba unos siete meses sin tener contacto con ningún hombre, centrada en mí, en mi hijo, mi familia, mi trabajo y mi vida. Lo conocí y decidí darme la oportunidad de conocerlo, pero desde el principio dije que quería ir poco a poco y sin etiquetas".

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Sin embargo, la repercusión mediática terminó generando una presión en la televisiva que le fue difícil de gestionar: "En cuanto aparecieron las primeras imágenes, empezaron los titulares sobre un 'nuevo novio' o 'el romance del verano'. Esa presión, sumada a la presencia constante de la prensa, terminó afectándome, tanto que hasta sospeché que era él el que llamaba".

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Por otro lado, la diferencia en los ritmos sentimentales también acabó pasando factura a la pareja: "Además, me fui dando cuenta de que él estaba mucho más avanzado que yo en cuanto a sentimientos. Siempre fui sincera y le dije que no podía darle lo mismo que él me estaba dando. Quise intentarlo porque era buena persona, pero con el tiempo entendí que no estábamos en el mismo punto".

"A veces conoces a alguien, te das una oportunidad y descubres que ahí no era. Y no pasa nada. También me he dado cuenta de que estoy muy acostumbrada a mi vida: a mi independencia, a mi hijo, a mi familia, a mis amigos y a tener mi espacio. Para dejar entrar a alguien necesito sentir muchísimo, y eso no se puede inventar", ha reflexionado la que fuera pareja de Montoya.

En ese momento Anita Williams apostó por la honestidad y la claridad. "Preferí ser sincera y alejarme antes que seguir alargando algo sin poder corresponderle de la misma manera. Os pido, por favor, que dejéis de juzgar. Ni él ha estado conmigo por fama, ni yo le he sido infiel, ni me ha dejado porque sea insoportable".

Otro punto que ha querido aclarar ha sido el tipo de relación que tenían: "Tampoco se ha acabado ninguna relación, porque yo no considero una relación a una persona que he visto seis veces contadas. Simplemente éramos dos personas que se estaban conociendo, nos dimos la oportunidad y no ha fluido. Ya está".

Para la creadora de contenido, "no hay ningún malo en esta historia: solo dos personas que se conocieron, lo intentaron y no estaban en el mismo punto". En este comunicado, además de aclarar el verdadero motivo de su ruptura, ha aprovechado para lanzar una petición a sus seguidores: "Necesito pensar en mí y recuperar la tranquilidad, sacar mi mejor versión, que es la que estaba consiguiendo. Lo único que os pido es un poco de respeto".