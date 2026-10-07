Lorena Romera 07 OCT 2026 - 11:40h.

La pareja de exconcursante de 'Supervivientes' están preparados para ser padres "cuando quieran venir" los bebés

Marieta y Suso Álvarez se intercambian las tareas del hogar: "Mi mujer llevaba dos años sin encender la vitro"

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Marieta y Suso Álvarez están listos para dar el siguiente paso en su historia de amor. Tras darse el 'sí, quiero' el pasado mes de julio y haber disfrutado de una romántica luna de miel en Tailandia, la pareja ha decidido que ha llegado el momento de ampliar la familia. A juzgar por las palabras de la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', todo apunta a que han decidido dejar de tomar precauciones y que están preparados para convertirse en padres "cuando quieran venir" los bebés. Es más, la de Elche ha empezado a acudir a consulta con una embrióloga para "concebir un embrión sano".

A través de sus stories, la ganadora de 'GH DÚO' ha explicado que se encuentra en pleno proceso de acompañamiento profesional para hacer seguimiento de su salud hormonal y reproductiva. "Queremos tener bebés pronto, cuando quieran venir. También es cierto que estoy intentando conocer mi cuerpo, mis hormonas, intentando aliviar los dolores de regla y para ello estoy teniendo unas consultas con una embrióloga integrativa", ha compartido, haciendo partícipes a sus seguidores.

La alicantina ya ha acudido a su primera cita, esta misma semana tiene otra consulta y la semana que viene otra. "No os he hablado de esto porque en primera cita solo conté un poco mi historia, ahora vamos a trazar un plan para concebir un embrión sano y, en el tiempo que tarde, tener reglas normales, no las que tengo ahora", ha explicado la colaboradora de televisión, detallando el punto en el que se encuentra en este proceso.

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Con esta decisión, Marieta y Suso demuestran las ganas que tienen de ser padres y dar comienzo a la que sería una de las etapas más ilusionantes de su vida. Además, al ponerse en manos de una embrióloga, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes' podría fin a sus dolores menstruales, por los que lleva algún tiempo sometiéndose a pruebas médicas.