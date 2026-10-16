Lorena Romera 16 OCT 2026 - 09:00h.

La ganadora de 'Gran Hermano' llora desconsolada la muerte de su compañera de vida

Bea Retamal explica que Perla contrajo una bacteria que, en cuestión de días, provocó una infección que se extendió a la sangre

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Bea Retamal está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. La ganadora de 'Gran Hermano' ha aparecido en sus redes completamente rota, ahogada en llanto mientras intenta contar el durísimo golpe que acaba de sufrir. En un estado de shock absoluto y sin poder asimilar la pesadilla que le ha tocado vivir, la valenciana ha anunciado la muerte de su Perla, una pérdida devastadora que le ha dejado el corazón destrozado.

Con el rostro descompuesto por el dolor y la voz rota desde el primer segundo, la influencer no ha podido ocultar la tristeza en la que se encuentra sumida tras la pérdida de su mascota: "Como podéis ver, no estoy muy bien. Anoche fue superdifícil. Después de cenar, le pregunté a mi madre por Perla y se estaban yendo al veterinario de urgencias porque empezó a inflamársele la zona del estómago".

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Lo que en un primer momento pensaron que podía ser una simple reacción a la medicación que tomaba la mascota terminó convirtiéndose en su peor pesadilla al llegar a la clínica. El diagnóstico fue inmediato y demoledor. Al terminar el celo, la pequeña contrajo una bacteria que en apenas tres días desencadenó una grave infección que se extendió a la sangre.

A pesar del esfuerzo de los veterinarios por salvarle la vida, las noticias fueron desgarradoras: "Nos dijeron que podía dejar de respirar en cualquier momento y no nos aseguraban que operándola fuera a salir bien, ya que la infección estaba muy avanzada. Y si la operábamos y salía bien, se quedaría sin ser ella ya, no nos iba a reconocer ni nada porque afecta al cerebro. ¿Y qué tocó? Mandarla a dormir para siempre".

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Tomar una decisión así ha dejado a Bea completamente hundida: "Fue muy duro. Ha sido una noche superlarga y muy triste. Una parte de mí se ha marchitado con ella. Nunca imaginé que nuestro final fuera así de duro", ha confesado abatida. Desbordada por la impotencia de un final tan repentino e injusto, Bea Retamal ha reconocido que necesitará un tiempo alejada de las redes para digerir la pérdida de su compañera de vida.