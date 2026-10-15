Borja Silva alucina al ver su nariz sin tiras tras realizarse una rinoplastia

Natalia Sette 15 OCT 2026 - 10:01h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sigue sin dar crédito con el resultado de su nariz tras realizarse una rinoplastia

Borja Silva consigue el número uno en ventas con su nuevo proyecto profesional

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Borja Silva sigue sin dar crédito con el resultado de su nariz. Hace un mes, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ pasó por quirófano para realizarse una rinoplastia no solo por cuestión estética, si no porque tenía una gran desviación en el tabique. Ahora, ha visto su nariz sin las tiras y ha alucinado con el resultado.

Ya cuando le quitaron las vendas , el novio de Almudena Porras se quedó sin palabras. Durante años, el exconcursante de ‘Supervivientes’ había tenido un complejo con el tamaño de su nariz, considerando que no encajaba con su cara. Además, tenía problemas respiratorios debido a que un agujero era más pequeño que otro.

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Ambas situaciones ya tienen solución y el creador de contenido no puede estar más feliz por ello. Cuando se vio la nariz por primera vez, el cirujano le advirtió que todavía tenía que bajar más la hinchazón propia de la operación y que tenía que seguir llevando las tiras durante varios días.

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Borja ha seguido las instrucciones a rajatabla y es por ello que no se había visto la nariz sin las tiras, hasta ahora. “Ayer me hice el cambio de tiras, es alucinante cómo está quedando, aún inflamada peroooooo no doy crédito”, ha escrito emocionado sobre la imagen donde comparte con sus seguidores el resultado definitivo.

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Sus seguidores no han parado de mandarle mensajes de apoyo y cariño desde que salió de quirófano. La gran mayoría coincide en que el resultado es espectacular y que si antes era guapo, ahora lo es mucho más. “Un resultado súper natural y muy favorecedor!!! Felicidades al doctor por el trabajo tan bonito”, “Si antes eras guapo, ya partes el molde!!! muy buen trabajo” o “Borja has quedado genial. Me alegro de tu mejoría” son algunos de los mensajes que le han llegado.