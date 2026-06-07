Equipo Outdoor 07 JUN 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' muestra cómo es su vida ahora, muy alejada de los platós y con una sonrisa que lo dice todo

Bea Retamal y Dani García Primo rompen su relación tras un año de noviazgo

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Dani García Primo dio sus primeros pasos en televisión como pretendiente en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' antes de convertirse en uno de los solteros más recordados de 'La isla de las tentaciones'. Fue después en 'Solos', donde conoció a Bea Retamal y protagonizó uno de los romances más mediáticos del momento, con boda incluida dentro del programa. Su relación con la exconcursante de 'Supervivientes' llegó a su fin de forma tormentosa durante 'Pesadilla en el paraíso' en 2022 y, como él mismo reconoció, la ruptura le afectó. Tres años después, el panorama es muy distinto.

El alicantino ha dejado atrás los platós y ha construido una vida alejada de los focos. En su perfil de Instagram, donde acumula cerca de 200.000 seguidores, ya no hay rastro de realities: la mayor parte de su contenido gira en torno a su trabajo como constructor de viviendas unifamiliares y su participación como invitado en podcasts sobre emprendimiento y empresa. Un perfil que nada tiene que ver con el Dani que conocimos en televisión.

Pero si hay algo que centra su atención últimamente es su novia, Ester Adalve, una joven bailarina con la que comparte vida en Alicante. La pareja celebró hace poco su primer año juntos, publicando una foto en Italia con un significativo "+1" en el pie de foto. Y es que desde que empezaron su relación, los viajes se han convertido en una constante: Filipinas, Mallorca, Ibiza, Maldivas y, más recientemente, Sri Lanka. Una agenda que deja claro que Dani vive uno de sus mejores momentos.

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Más allá del trabajo y del amor, las publicaciones de Dani revelan una evolución personal que va mucho más allá de los viajes y el pádel. Sus reels y posts mezclan contenido sobre emprendimiento con reflexiones sobre disciplina, salud mental y propósito vital. "Trabaja tu mente antes de buscar un cambio significativo en tu vida. Un cuerpo fuerte sin una mente sana es un castillo construido sobre arena", escribía en julio de 2025. O también: "Te das cuenta de que has encontrado tu propósito cuando miras tu vida en perspectiva y todo tiene sentido".

En las fotos con Ester el tono cambia por completo: "where your soul feels peace", es decir, "donde tu alma encuentre la paz" publicaba junto a una imagen de los dos. Parece que el Dani que encontró en Ester a "la persona correcta" también se ha encontrado a sí mismo.

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Quien diría que el soltero que hizo perder la cabeza a Marta Peñate en 'La isla de las tentaciones' acabaría construyendo casas y recorriendo el mundo con su novia. La vida, a veces, da giros inesperados.