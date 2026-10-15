Marina García actualiza su estado de salud y toma una decisión

Natalia Sette 15 OCT 2026 - 11:57h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está dispuesta a recuperar poco a poco su vida tras semanas de parón debido a continuos desmayos

Marina García hace saltar las alarmas de ruptura con Jesús Sánchez al publicar un misterioso mensaje

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Marina García continúa haciendo frente a los complicados problemas de salud que arrastra desde hace semanas. Tras la enorme preocupación generada por los continuos síncopes y desmayos que la llevaron a someterse a numerosas pruebas médicas, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a reaparecer en sus ‘stories’ para actualizar su estado y compartir una buena noticia.

La influencer se ha visto obligada a cambiar por completo su rutina debido a sus problemas de salud, cosa que le ha provocado muchísima tristeza . Ahora, la sevillana se ha mostrado bastante optimista al ver mejoría en su tensión. Tras días guardando reposo absoluto y renunciar a sus rutinas de entrenamiento, la novia de Jesús Sánchez ha decidido dar un pequeño paso al frente para intentar recuperar de forma paulatina su vida.

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A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha querido actualizar a su comunidad de seguidores tras comprobar sus niveles de presión arterial. “Oye ni tan mal, creo que es la mejor tensión que he tenido hasta ahora, acabo de llegar de andar, lo único que me atrevo a hacer…”, ha desvelado la andaluza con alivio.

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Animada por esta notable mejoría en sus constantes vitales, la creadora de contenido se ha planteado retomar de manera progresiva el ejercicio físico, una de las actividades que más echaba de menos durante estos días de malestar físico. “Lo mismo mañana me atrevo a hacer musculación, muy suave”, ha dicho con honestidad.

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Para Marina, este parón forzoso ha supuesto una auténtica pesadilla a nivel mental, pues el deporte siempre ha sido un pilar fundamental en su día a día. Con el deseo de volver a sentirse activa y dejar atrás la racha de desmayos, Marina ha terminado dejando claro la falta que le hace volver a entrenar: “Necesito deporte señor, lo necesito, como el comer”.

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Aunque todavía no ha recibido los resultados de todas las pruebas médicas que se ha realizado y sin tener un diagnóstico claro de qué le está ocurriendo a su cuerpo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está más que dispuesta a recuperar la normalidad de su vida muy poco a poco, esperando que los desmayos y síncopes no vuelvan a aparecer.