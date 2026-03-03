Natalia Sette 03 MAR 2026 - 09:00h.

Bea Retamal ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. La ganadora de ‘Gran Hermano 17' ha anunciado que deja atrás la etapa más larga y significativa que ha vivido tras anunciar su nueva relación. Y lo ha hecho con un vídeo cargado de emoción recordando todo lo que ha vivido en los últimos siete años de su vida.

“Hoy rompo la relación más duradera de mi vida y puede que la más dolorosa”, ha puesto en su Instagram junto al emotivo vídeo. Lejos de referirse a una ruptura sentimental, pues con su chico está en su mejor momento, Bea habla de su casa. Ese hogar en el que ha vivido durante siete años y que, como ella misma ha explicado, ha sido el escenario de su transformación personal. “Han sido 7 años maravillosos de puro aprendizaje, gracias a mi hogar y a todos los que me hicisteis sentir en casa”, ha compartido emocionada.

En el video se la puede ver leyendo en el jardín, practicando yoga, paseando a su perro por los alrededores o celebrando momentos con amigos que han pasado por ese hogar situado “en una de las mejores zonas, alejada del ruido que hace Madrid”. Un lugar que poco a poco se convirtió en refugio, en su lugar seguro.

“Mi casa fue casa de todes y así seguirá siendo en mi corazón, hoy duele un poco más, quien me conoce sabe lo duro que es despedirme hoy de aquí”, ha confesado. Para Bea, su casa no son solo cuatro paredes sino un símbolo de independencia, crecimiento y valentía.“Estaba construyendo una vida adulta siendo una niña, lejos de todo, fuera de mi zona de confort, alejada de mi familia y amigos de toda la vida”, ha recordado en el video, haciendo referencia al 2019, el año que se mudó.

“Si algo me aferraba a Madrid con fuerza era mi hogar y el aprendizaje de todo lo que soy hoy”, ha admitido. Allí aprendió a convivir con la soledad, a sanar heridas del pasado y a conocerse mejor. La influencer asegura que lloró mucho entre esas cuatro paredes pero también vivió las mayores alegrías de su vida.

Ahora, la influencer regresa a sus raíces. Aunque no lo ha confirmado de forma explícita, todo apunta a que deja Madrid para instalarse en Valencia, su tierra natal, donde vive su pareja, Pablo Miranda. Un paso que podría significar comenzar una nueva etapa juntos. “Intento aprender y aceptar que lo material no es nada. No es la casa, es lo vivido y lo aprendido en ella”, ha reflexionado.

Bea se despide asegurando que se marcha distinta a como llegó: “Me voy de Madrid siendo más mujer, más consciente, más madura y más valiente”. El cierre de una etapa que, a pesar de que parezca un final, es un nuevo comienzo para la valenciana. Este gran cambio llega en el momento más dulce de su vida. Enamorada hasta los huesos de su chico, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha tomado la decisión de mudarse convencida de que será para mejor.