Esta semana ha querido rendir homenaje a su padre Ari Behn con su baile en el programa Skal vi danse?

La sobrina del Haakon VIII admitió que ya no tiene miedo de mostrarse vulnerable

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Leah Behn, hija de Marta Luisa de Noruega y nieta del fallecido rey Harald V, está participando en Skal vi danse?, la versión noruega del concurso televisivo Bailando con las estrellas, junto al bailarín profesional Andreas Holst Hiim. Esta semana, ha querido rendir homenaje a su padre Ari Behn con su espectáculo, según informa 'Hola!'.

"Esta es para ti, papá. Esta noche bailo por todos aquellos que han perdido a alguien a quien querían con locura. Esa sensación indescriptible de recibir la noticia de que lo que más temes en todo el mundo, de hecho, ha sucedido", escribió Leah en sus redes sociales antes de una de las actuaciones más importantes de su vida. "Esta noche bailo para demostrar que las cosas pueden mejorar, y que los momentos más duros no tienen por qué definir quién eres. Os envío mucho cariño a todos los que os sintáis identificados; juntos somos más fuertes", dijo en un mensaje que acompañó con varias imágenes de cuando ella era pequeña junto a su progenitor.

"Ya no tengo miedo de mostrarme vulnerable", confesó la princesa

La princesa Marta Luisa de Noruega se casó con él en mayo de 2002. El matrimonio tuvo tres hijas: Maud Angelica Behn, nacida el 29 de abril de 2003; Leah Isadora Behn, nacida el 8 de abril de 2005 y Emma Tallulah Behn, nacida el 29 de septiembre de 2008. La pareja anunció su separación en 2016 y se divorciaron en 2017. El escritor noruego se quitó la vida en el día de Navidad del año 2019, cuando Leah tenía 14 años. Tras su repentina muerte, la princesa cayó en una depresión. Después, nacieron Leah Isadora y Emma Tallulah.

La sobrina del Haakon VIII admitió a la cadena 'TV2' que "ya no tiene miedo de mostrarse vulnerable". Y por eso, ha querido rendirle homenaje a su padre. Vestidos de blanco, la pareja de bailarines comenzó imitando los movimientos del otro. A medida que avanzaba el baile, la intensidad aumentaba y algunas partes de sus trajes comenzaban a teñirse de negro. Behn dijo que quería bailar con pintura para demostrar que debía aceptar vivir con marcas negras.

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Cuando terminó la actuación todo el público se puso en pie. Leah Behn y Andreas Hiim recibieron tres dieces y un nueve por parte del jurado, la puntuación más alta obtenida hasta el momento en esta temporada. "Creí en cada gesto. Creí en el dolor, creí en la añoranza, creí en el amor. Fue absolutamente hermoso y doloroso", dijo la jueza Merete Mørk Lingjærde. Leah confesó que esta semana había sido difícil y que este baile quedará guardado en su memoria para siempre. En la grada, su madre y su hermana, Maud Angelica Behn, aplaudieron entre lágrimas.