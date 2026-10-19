Miguel de Hoyos, de 'La isla de las tentaciones' y ex de Claudia Martínez, se casa

Natalia Sette 19 OCT 2026 - 16:59h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha dado el 'sí quiero' tras tres años de relación con su chica Claudia Reyes

El lado más desconocido de Miguel de Hoyos: qué estudió el soltero VIP antes de buscar el amor en 'LIDLT'

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Miguel de Hoyos, extentandor de ‘La isla de las tentaciones’ y exnovio de Claudia Martínez, ha dado uno de los pasos más importantes de su vida. El empresario se ha casado con su novia Claudia Reyes tras más de tres años de relación. La pareja ha organizado una fiesta por todo lo alto que los invitados se han encargado de compartir en redes sociales.

Miguel saltó al ojo público cuando entró a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ a pretender a Jennifer Baldini en 2019. Aunque ambos tuvieron mucha conexión, a él le ofrecieron el trono unos meses más tarde y aceptó sin dudarlo, provocando las lágrimas de su tronista. Durante su reinado, el influencer conoció a diferentes chicas pero finalmente se decantó por Claudia Martínez, con quién se fue del programa.

Su relación no duró demasiado y ambos siguieron con sus vidas semanas después de la final del programa. En el año 2021, el público volvió a ver a Miguel a través de una pantalla al entrar como tentador en la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ y conquistar el corazón de Gal·la Mora, con quien tuvo un tórrido romance en República Dominicana. Tanto fue así, que en la hoguera final la valenciana quiso irse con él y fue Miguel quién la rechazó, acabando así su historia.

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Un años después volvió a probar suerte como tentador 'VIP' en la sexta edición del programa de las tentaciones aunque salió de nuevo soltero. Desde entonces, Miguel ha tenido un perfil bastante bajo, alejándose de los focos y centrándose en sus negocios. Fue en 2023 cuando conoció a su ahora mujer, Claudia Reyes. Tras tres años de relación, la pareja ha pasado por fin por el altar dándose el ‘sí quiero’ más importante de su vida.

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Claudia eligió un vestido elegante, con una falda fluida y vaporosa en contraste con el escote ajustado tipo halter cerrado al cuello, con una fina apertura en forma de ‘V’. El diseño es sin mangas, con la espalda descubierta y ajustado a la cintura mediante un fajín del mismo tejido que la falda. Como complementos, la joven escogió un largo velo, unos zapatos de tacón grueso, abiertos y dorados, y una delicada diadema que recoge la mitad de su pelo.

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Por su parte, Miguel eligió un chaqué clásico de tres piezas en tono azul marino oscuro, con corbata a juego y un pañuelo blanco en el bolsillo de la chaqueta. La celebración de la boda ha sido de lo más especial. Los novios llegaron en un espectacular coche antiguo negro decorado con flores blancas.

En el lugar escogido, estaba todo cuidado al detalle. Una mesa rellena de sushi acompañado con un divertido cartel que pone “que viva el amor y que no falte el sushi”. Un pequeño puesto para servir ‘Pornstar martinis’ al puro estilo veneciano y una larga mesa de aperitivos con preciosos candelabros en color plata.

El momento de la fiesta fue sin duda el favorito de todos los invitados, entre los que estuvieron caras conocidas como Josue Bernal y Alejandro Bernardos. Saxofonista en directo, dj, animaciones y música a todo volúmen. El empresario ha pasado todo el día reposteando los ‘stories’ de sus amigos y familiares, orgulloso de cómo quedó todo y feliz por estar casado con el amor de su vida.