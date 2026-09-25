Lorena Romera 25 SEP 2026 - 15:01h.

La hija de Paz Padilla apuesta por un traje de firma española por 348 euros para oficializar su boda

Anna Ferrer Padilla recreó para su boda el banco de casa de su abuela: la foto de su infancia y el resultado final

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Seis días después de haber celebrado su enlace por todo lo alto en Cádiz, Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal han acudido a la notaría para dar el 'sí, quiero' definitivo de forma legal. La hija de Paz Padilla ha compartido con sus seguidores este paso burocrático bajo la frase: "Ahora sí, marido y mujer". Una publicación en la que ha mostrado el look de novia para la ocasión; un dos piezas de firma española por 348 euros.

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Un diseño made in Spain para su boda civil

Para este trámite notarial, la influencer ha decidido alejarse del convencionalismo del vestido blanco clásico y apostar por una opción de estética nupcial relajada y elegante, de la colección TABULA de Bimani, una firma made in Spain.

Top de punto fluido con fajín (169 euros): Se trata de un cuerpo en tono crema con pronunciado escote en 'V' cruzado y mangas fluidas de hombro caído. La prenda incorpora un fajín multitira que marca la cintura sin perder esa estructura abullonada.

Se trata de un cuerpo en tono crema con pronunciado escote en 'V' cruzado y mangas fluidas de hombro caído. La prenda incorpora un fajín multitira que marca la cintura sin perder esa estructura abullonada. Pantalón de corte bombacho (179 euros): La pieza estrella del look es su pantalón ancho de talle alto y tejido satinado fluido, ajustado en los tobillos mediante un delicado frunce que genera un sofisticado efecto estilo harem.

La pieza estrella del look es su pantalón ancho de talle alto y tejido satinado fluido, ajustado en los tobillos mediante un delicado frunce que genera un sofisticado efecto estilo harem. Complementos: La creadora de contenido cerró el estilismo con unos zapatos de tacón con tiras metalizadas en plateado, su melena suelta peinada con ondas suaves y un sencillo ramo.

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La pareja oficializa su boda acompañados de Paz Padilla

A la salida de notaria, los recién casados fueron recibidos entre aplausos y la tradicional lluvia de confeti y pétalos. En cuanto a Mario Cristóbal, el joven ha apostado por una cómoda combinación de camisa de rayas azul, camiseta básica blanca y pantalón amplio de vestir.

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A la firma no faltó la orgullosa madre de la novia, Paz Padilla, que acudió luciendo un favorecedor vestido midi de gasa rosa con mangas vaporosas, mostrándose visiblemente emocionada tras ver a su hija hacer oficial su contrato de matrimonio tras cuatro años de relación.