Natalia Sette 24 SEP 2026 - 17:39h.

La creadora de contenido ha querido homenajear a su abuela de una forma muy emotivo en su día más especial junto a Mario Cristobal

Anna Ferrer Padilla aclara si se ha lucrado de la exclusiva de su boda después de decir que no ha "cobrado por ninguna exclusiva"

Compartir







La boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal continúa dando muchísimo que hablar en las redes sociales. Tras responder con firmeza a los rumores sobre supuesta publicidad encubierta y aclarar que no ha cobrado por exclusivas, la influencer ha seguido compartiendo los detalles más emotivos de su boda. Anna recreó para su boda el banco de casa de su abuela y enseña ahora el resultado final.

Aunque estuvo rodeada de todos sus seres queridos en uno de sus días más especiales , hubo personas fundamentales para ella que faltaron. Entre ellas, su abuela materna, fallecida en 2020 a los 91 años. Es por ello que quiso homenajearla de una forma muy especial: recreando el banco que marcó su infancia con ella.

La hija de Paz Padilla ha compartido con su comunidad el profundo motivo que la llevó a integrar un objeto tan particular en el altar. “¿Os acordáis que en verano os hablé del banco de la casa de mi abuela de Zahara?”, ha comenzado preguntando la joven en sus ‘stories’ de Instagram, rescatando una emotiva publicación del pasado.

En aquel mensaje, acompañado por una foto de su infancia junto a su abuela sentadas en el banco, la empresaria recordaba con nostalgia aquellos veranos en Cádiz: “Mis recuerdos favoritos aquí son en el banco de casa de mi abuela. Estaba en la puerta y por las tardes, mi abuela se sentaba en una silla de plástico y todo el que pasaba por la calle se sentaba un ratito en ese banco para charlar con ella”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A pesar de no tener el original, la creadora de contenido ideó un emotivo plan para rendirle homenaje. “Yo quería tener a mi abuela de alguna manera presente en mi boda y se me ocurrió recrear ese banco”, ha confesado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El resultado final, colocado sobre el césped durante la ceremonia, es una bonita pieza artesanal con base de ladrillos vistos y una superficie alargada cubierta por azulejos cerámicos decorados con motivos florales y amarillos.

“Fue el banco en el que nos sentamos en la ceremonia. Fue precioso”, ha rematado Anna visiblemente conmovida. De este modo, su querida abuela estuvo a su lado en el momento en el que le dió el ‘si quiero’ a Mario de una forma muy especial.