Christina Applegate revela que le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple: "De vuelta al punto de partida".

Cristina Maró, actriz, pasó 18 años conviviendo con los síntomas de la esclerosis múltiple sin saberlo: "Creía que lo que me pasaba era normal"

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"Felicidades, no tienes esclerosis múltiple". Es la sorprendente noticia que ha desvelado la actriz, Christina Applegate, en su podcast "MeSsY", un programa que presenta junto a Jamie-Lynn Sigler y que se centra, precisamente, en vivir con esclerosis múltiple. Jamie-Lynn Sigler, otra actriz célebre por sus papeles en “Los Soprano” y “Entourage”, padece esta enfermedad y junto a Christina le daba visibilidad.

Y el trabajo de ambas ha funcionado. De hecho, Sigles reconocía que “hace 25 años, cuando me diagnosticaron y tuve que mantenerlo en secreto, pensaba que si alguien sabía que tenía Esclerosis Múltiple, significaría que nunca volvería a trabajar. Y ahora, saber que mi enfermedad inspiró un papel en una serie como Anatomía de Grey, es algo que nunca habría imaginado".

Una enfermedad que ahora Applegate sabe que le fue diagnosticada erróneamente en 2021. Y lo que el médico anunció como una gran noticia, que lo es, también tiene su lado oscuro. Como la actriz reconoce, para ella supone volver al punto de partida para saber qué es lo que no funciona en su cuerpo.

Christina Applegate: "Es volver al punto de partida"

La estrella de "Dead to Me", de 54 años, reconoce que aunque "puede que esto sea una gran noticia, pero para mí significa volver al punto de partida", dijo Applegate emocionada.

La estrella explicó que ahora sus médicos tendrán que seguir investigando qué le ha estado sucediendo durante estos años porque presentaba "todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple", incluyendo debilidad, dolor y dificultad para caminar. "Tenía una razón para que mi día fuera un desastre todos los días", ha manifestado la atriz tras conocer que no padece la enfermedad. "Y ahora no tengo ninguna razón, y eso me resulta muy inquietante y realmente confuso".

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Applegate también se sinceró en el podcast sobre la sensación de haber "decepcionado a todos" porque ella y Sigler se habían convertido en "ejemplos de la esclerosis múltiple". Sin embargo, Sigler le aseguró que no había hecho nada malo y que "no había engañado a nadie".

La actriz de "Anchorman" publicó en marzo sus memorias tituladas "You with the Sad Eyes", en las que habló sobre su proceso de salud y su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021. Ahora tendrá que volver a encontrar la cusa de su mala salud y del sufrimiento sobre su día a día.