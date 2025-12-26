Teresa y Manuel explican cómo conviven con la enfermedad desde hace décadas

"Empecé a notar un cansancio constante, perdí sensibilidad en las manos y el equilibrio era muy malo. Aun así, seguí con mi vida normal y no dejé de trabajar hasta hace un par de años", relata Teresa, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple hace tres décadas. Así lo informa en video Silvia Asiain y Esther

"Al principio no asumía la enfermedad. Yo pensaba que estaba bien, que podía con todo", explica Manuel, diagnosticado hace 18 años. "Hay días difíciles, algunos más que otros, pero rendirse no es una opción", añade.

Este mes, la campaña 12 Meses, 12 Causas pone el foco en la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta ya a más de 55.000 personas en España. La cifra supone un 15 % más que la estimada hace 15 años, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), lo que evidencia un aumento de los diagnósticos y una mayor capacidad para detectar la enfermedad de forma más precoz, pero también cambios en los hábitos de vida de la población española.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central. Suele debutar entre los 20 y los 40 años, en una etapa vital marcada por el desarrollo personal y profesional. Dos de cada tres personas diagnosticadas son mujeres, aunque la enfermedad tiende a ser más agresiva en los hombres, con una evolución clínica generalmente más rápida.

La esperanza en los tratamientos

Los avances terapéuticos de los últimos años han cambiado de forma significativa el abordaje de la esclerosis múltiple. Los nuevos tratamientos resultan especialmente eficaces cuando se administran en fases iniciales de la enfermedad.

"Hoy en día tenemos la capacidad de frenar esta enfermedad y lograr que las personas permanezcan sin brotes y sin nuevas lesiones", explica Mar Tintoré, neuróloga del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat).

No obstante, uno de los principales retos sigue siendo el abordaje de la inflamación crónica en pacientes diagnosticados hace más de una década. "Todavía tenemos una capacidad muy limitada para reparar aquello que ya se ha perdido", subraya la especialista, que dedica gran parte de su vida profesional a investigar esta enfermedad.

Mantenerse activo

Más allá del tratamiento farmacológico, los expertos coinciden en la importancia de mantenerse activo. "Yo no puedo llevar el mismo ritmo que el resto, pero hay que quitarse los miedos y seguir adelante", afirma Teresa. Manuel lanza un mensaje similar de ánimo: "Vamos, chicos, que nosotros podemos".

La esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, aunque sí intervienen factores genéticos, víricos y medioambientales que alteran el funcionamiento del sistema inmunitario. Un diagnóstico temprano, el acceso a tratamientos eficaces y el acompañamiento social y sanitario son claves para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.