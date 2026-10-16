Natalia Sette 16 OCT 2026 - 10:00h.

La bailarina y novia de Isaac Torres se ha abierto con sus seguidores para reflexionar sobre el cambio de personalidad que está experimentado

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Dana García continúa compartiendo con total honestidad la montaña rusa de emociones que está experimentando en su embarazo junto a Isaac Torres. Tras confesar lo difícil que fue su primer trimestre debido al agotamiento físico, las náuseas y el sentimiento de culpa por no poder con todo, la bailarina ha vuelto a sincerarse entre lágrimas sobre el profundo proceso de cambio personal que atraviesa.

A las puertas de entrar en el quinto mes de gestación, y sabiendo que va a tener un niño , la influencer ha dejado ver su lado más vulnerable en redes sociales para visibilizar el duelo de identidad que sufren muchas mujeres al convertirse en madres. La creadora de contenido no ha podido evitar romper a llorar al darse cuenta de la gran transformación interna que está viviendo.

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Con el corazón en la mano, la pareja del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reflexionado sobre la despedida de su antigua vida. “A veces me da pena pensar que, para convertirme en la persona que quiero ser, tengo que dejar atrás a la Dana que he sido hasta hoy”, ha comenzado confesando en un video en el que aparece llorando.

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Esta constante búsqueda de equilibrio la ha llevado a replantearse sus prioridades profesionales y personales. “Siento que están cambiando muchas cosas en mí, en mis prioridades, en mi forma de ver la vida y en lo que quiero para mi futuro”, ha desvelado. Lejos de ocultar las dudas y temores que surgen a lo largo del proceso, Dana ha querido normalizar el miedo que siente ante el futuro.

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“Y aunque estoy muy feliz con todo lo bonito que estoy viviendo, también hay momentos en los que lloro de miedo, de incertidumbre y de no saber exactamente qué viene después”, ha expresado con total honestidad. La bailarina quiere normalizar el hecho de que sentir felicidad por la etapa que estás viviendo, no exime de sentir también temor e incertidumbre.

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“Porque sí, se puede estar muy feliz y tener miedo al mismo tiempo. Se puede estar agradecida por la vida que estás construyendo y, aun así, sentir vértigo por todo lo que está cambiando”, ha reflexionado. A pesar de las lágrimas, la creadora de contenido intenta mirar hacia adelante con ilusión, entendiendo toda esta montaña rusa de emociones como parte del proceso que la llevará a conocer a su bebé. “Me da pena despedirme de una versión de mí que me ha traído hasta aquí, pero quiero aprender a abrazar también a la Dana en la que me estoy convirtiendo”, ha afirmado convencida.

Para concluir su emotivo comunicado, la bailarina se ha prometido a sí misma confiar en el camino y en la madre en la que se convertirá dentro de muy poco. “Porque cambiar no significa perder mi esencia, sino evolucionar. Y aunque todavía no tenga todas las respuestas, quiero confiar en el proceso y en que la persona que estoy construyendo va a hacerme sentir muy orgullosa algún día”, ha concluido.

La reflexión ha sido muy aplaudida por su comunidad, sobre todo las madres o futuras madres que están en ella. La mayoría se ha sentido identificada con las palabras de Dana y han agradecidido que le diera voz.