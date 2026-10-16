Aguasantas sale por primera vez de paseo con su bebé: el outfit elegido para Ángel

Natalia Sette 16 OCT 2026 - 12:50h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores el outfit tan especial que han elegido para el primer paseo de su hijo

Aguasantas estalla contra una seguidora que asegura que debe “aguantarse porque el título de padre a Juan José Peña se lo dio Alma”

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Aguasantas continúa compartiendo cada momento de su recién estrenada maternidad. Tras el complicado momento que vivió en el parto y las profundas reflexiones sobre el dolor físico y la inmensa felicidad que experimenta en su posparto, la exconcursante de 'GH VIP' ha vivido uno de los momentos más esperados junto a Juan José Peña: el primer paseo en la calle de su recién nacido.

Siete días después de dar a luz y ya instalados en el hogar familiar , la influencer ha querido compartir con sus seguidores un momento de los más especial en la vida del pequeño Ángel. Con la emoción a flor de piel y dejando de lado por unas horas el reposo obligatorio tras una cesárea de emergencia, la pareja ha aprovechado el buen tiempo para dar un tranquilo paseo al aire libre con su cochecito.

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“Primer paseito al sol con nuestro príncipe”, ha escrito la orgullosa mamá en sus ‘stories’ de Instagram, acompañando sus palabras con un tierno ‘collage’ en la que muestran al pequeño en el carrito, en sus brazos, y dos imágenes de los papás empujando el carro. Para esta ocasión tan señalada, Aguasantas y Juan José Peña han escogido con mimo el estilismo de su hijo.

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En una de las fotografías publicadas, el pequeño Ángel aparece plácidamente dormido luciendo un delicado conjunto de punto en tono amarillo pastel o mantequilla, compuesto por una chaquetita calada de manga larga, polainas a juego, patucos y un bonito gorrito clásico anudado. "Qué guapo está de amarillo" o "Que bien le queda el amarillo" son algunos de los bonitos comentarios que le han dejado sus fans a Aguasantas en la publicación.

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El cochecito, completamente vestido en tonos blancos y neutros con remates de volante, cuenta además con un sujetachupetes personalizado de cuentas de madera con el nombre impreso del pequeño. Una estampa de lo más entrañable que ha derretido el corazón de todos sus seguidores. Aguasantas deja claro que cuida cada detalle de la que está siendo la etapa más feliz e intensa de su vida y que cada pequeño momento con su familia le produce una felicidad inmensa.