Lorena Romera 16 OCT 2026 - 13:24h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado la evolución de su físico tras someterse a una intervención hace unos meses

Diego Matamoros se sincera sobre su situación sentimental tras revelar que un amor de su pasado había regresado

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Diego Matamoros ha mostrado su nuevo físico tras pasar por quirófano el pasado mes de junio. El exconcursante de 'Supervivientes' se sometió a una compleja intervención para corregir una ginecomastia -derivada del uso de anabolizantes en el pasado- y retirar los resultados de la abdominoplastia a la que se ha había sometido en 2020.

Cuatro meses después del procedimiento, el influencer ha mostrado una galería de imágenes que reflejan su evolución y los cambios físicos que ha experimentado en este tiempo. A través de sus redes sociales, el hermano de Laura Matamoros ha compartido un post donde muestra de forma progresiva el estado de su torso.

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"Hace tiempo que no os hablo de la operación, así que he decidido subiros la evolución al revés, de lo actual a lo anterior", ha explicado junto a estas imágenes en las que se ve cómo ha ido avanzando su figura, disminuyendo progresivamente la inflamación y pudiendo intuirse ya los resultados definitivos.

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En su mensaje, el creador de contenido ha reflexionado sobre el esfuerzo constante que requiere mantenerse en forma y la importancia de aceptar los cambios naturales del cuerpo: "Evidentemente nada es gratis, y con esfuerzo, entreno y mucha dieta todo se consigue. He buscado volver a la naturalidad. Hay veces que me levanto hinchado sin estar marcado, otros días, estoy más seco, pero eso es el cuerpo humano".

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Respecto a las secuelas físicas y las molestias tras la operación, el gamer ha aclarado que ya no tiene dolor, aunque aún hace frente a cierta sensibilidad: "Los dolores se fueron hace tiempo, pero sigo con cierta parte de la piel entumecida o con menos tacto, pero es normal después de la operación. La piel todavía tiene que seguir marcándose más, y quedan unos meses por delante para seguir mejorando".

Diego Matamoros también ha explicado que sus dolencias de espalda (por la enfermedad degenerativa que sufre) le obligan a adaptar sus rutinas de entrenamiento, dejando atrás actividades de alto impacto: "Los problemas de espalda no me permiten hacer el deporte que hacía antes, no me acuerdo de la última vez que corrí sin una puñalada en mi espalda o coger una bici sin dolor, pero hay muchas otras formas de entrenar que te permiten restar dolor y mejorar el estado de forma".

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Para concluir, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha lanzado una reflexión sobre la autoestima, la presión estética y la importancia de ignorar las opiniones ajenas: "Que nadie os diga cómo tenéis que estar ni jamás permitáis que nadie se meta con vuestro físico. Yo decidí hace tiempo no oír el ruido de fondo y ser feliz como soy y como estoy, unas veces más fuerte y otras veces más gordo, pero simplemente feliz".