Cada temporada de ‘First Dates’ son miles los solteros que entran por la puerta del restaurante con la vista pues en encontrar el amor. Recientemente Laura Boado, camarera del programa durante tres años hacía publica su salida del programa, a quien ya sustituye la modelo Lidia Santos. La malagueña es una enamorada de la vida algo que la convierte en perfecta para acompañar a los solteros a la mesa, atenderles e incluso calmar los nervios de los que lleguen a la citas hechos un flan.

La modelo internacional nacida en Málaga se hizo con el título de Miss Málaga en 2011, algo que le abrió miles de puertas en el mundo de la moda, la publicidad, la televisión y las redes sociales. Han sido muchas las marcas internacionales que han contado con la modelo en la pasarela e incluso como imagen.

La malagueña también ha hecho sus pinitos en los realities de Telecinco, en 2019 fue una de las concursantes de ‘Supervivientes’, convirtiéndose en la cuarta eliminada de la edición. Su paso por el programa de supervivencia la dio una mayor visibilidad a nivel internacional y también en redes sociales, donde comparte su día a día, algunos de sus trabajos y su pasión por el deporte.

Una larga trayectoria profesional

Desde que se alzase con el título de Miss Málaga hasta ahor, no le ha faltado trabajo y su imagen ha evolucionado notablemente. La malagueña ha tenido la oportunidad de trabajar con marcas como Women’s Secret, GUESS o, incluso, Hunkemöller, entre otras.

Además de recorrer las pasarelas de todo el mundo, ha hecho importantes campañas publicitarias con varias marcas, llegando incluso a compartir proyecto con Elsa Pataky.

En redes sociales cuenta con miles de seguidores, con quienes comparte su pasión por los viajes, el deporte, la moda y la vida “healthy” rodeada de amigos. Con su pareja Christian Ramos, no solo comparte profesión, también, viajes y diversión y pocas imágenes en Instagram.

Aunque su trabajo le ha brindado grandes amistades en el mundo de la moda, compañeros de trabajo, modelos, fotógrafos, etc., sus amigas de toda la vida son su verdadero apoyo.

Concursante de ‘Supervivientes’

La modelo malagueña también ha tenido una sonada presencia televisiva, en 2019, saltaba del helicóptero en los Cayos Cochinos, como concursante oficial de ‘Supervivientes’. Lidia Santos estuvo en el programa cinco semanas, que no solo le valieron para aumentar su notoriedad en medios y a nivel internacional, también descubrió lo duro que era pasar hambre, lidiar con la exigencia física y la convivencia extrema

Después de la experiencia, retomó su trabajo como modelo y su imagen pública, ahora, se enfrenta a esta nueva aventura como camarera en ‘First Dates’, con mucha ilusión. Para Lidia, es una forma de combinar su perfil público de modelo con una faceta más humana, más cercana al público, lo que puede consolidar su imagen más allá del mundo de la moda. “Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como ‘First Dates’ es muy especial” asegura la modelo.

Además, confía en que “esta etapa me permita crecer como profesional y como persona, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa de televisión con tanta historia como este. Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí.”