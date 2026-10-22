Lorena Romera 22 OCT 2026 - 13:44h.

La modelo se pronuncia en exclusiva sobre la convivencia de religiones en la educación de sus hijos tras la conversión de su exmarido

Jota Peleteiro confirma que está inculcando la fe islámica a sus hijos: "Ya se han sentado las bases"

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Jessica Bueno ha vuelto a demostrar la serenidad con la que afronta los temas más delicados de su entorno familiar. En la alfombra roja de los GenZ Awards, la modelo nos ha atendido en exclusiva para repasar su momento personal y abordar una de las cuestiones que más expectación ha generado en los últimos meses: la influencia religiosa en la crianza de sus hijos tras la conversión de su exmarido, Jota Peleteiro, al islam.

Fue en febrero de 2024 cuando el exfutbolista hizo pública su decisión de abrazar la fe musulmana, un giro radical en su estilo de vida que también se ha visto reflejado en sus redes sociales. Con el paso del tiempo, el empresario gallego ha mostrado cómo comparte esta vertiente con sus pequeños, a quienes se ha podido ver luciendo la tradicional kandora (la túnica masculina típica de los países del Golfo).

Ante este contexto, la duda sobre cómo conviven ambas realidades en el día a día de los menores no ha tardado en surgir. Al preguntarla sobre si los niños empiezan a manifestar sus propias opiniones al respecto, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha querido matizar la situación.

"Te puedo hablar del mayor, porque el pequeño tiene todavía cinco años, pero mi hijo decidió que él quería hacer la comunión", ha apuntado, recordando que el pequeño Jota Jr. celebró este sacramento el año pasado como una decisión personal.

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Una entrevista en la que la sevillana, también concursante de 'GH VIP', deja claro que en su hogar se mantienen arraigadas las costumbres con los que ella ha crecido: "Todas las noches rezamos. Él está encantado con su religión cristiana".

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Aun así, fiel a la postura de libertad que siempre ha defendido para el futuro de sus pequeños, Jessica Bueno prefiere no dar nada por sentado: "Ya se verá cuando pasen los años. Al final es algo que no se sabe".