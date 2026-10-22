Lorena Romera 22 OCT 2026 - 16:32h.

La exconcursante de 'GH VIP' se sincera sobre el agobio con sus hijos más mayores

La nueva casa de Verdeliss en Madrid: más de 500 metros cuadrados y planta de arriba para los padres

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Verdeliss ha hecho un parón entre maratones para acudir a la alfombra de los GenZ Awards, un evento donde ha atendido en exclusiva a los micrófonos de este medio. La influencer, exconcursante de 'GH VIP' se ha sincerado de la etapa vital que atraviesa con sus hijos y se ha sincerado sobre la preocupación que tiene con ellos. Especialmente con los más mayores de la casa.

Con ocho hijos en casa, la deportista convocada por la Selección España de Atletismo ve cómo los mayores de la familia se adentran en la adolescencia y el instituto. Un momento de decisiones escolares y cambios que, según reconoce, le genera cierta inquietud.

El difícil arranque de Aimar en la Universidad

El mayor de la familia, Aimar, acaba de cumplir 21 años y ya se encuentra cursando Ingeniería Informática. Sin embargo, su adaptación universitaria no fue nada sencilla al principio, tal y como relata la propia Verdeliss en exclusiva:

"Le ha costado un poco. Creo que el primer año de Unniversidad es como que se te vuelve el mundo abajo porque tenías unas ideas en mente... Él decía: 'Es que es todo matemáticas, a mí me gusta la programación'. Ahora ya empieza a pillar más su camino a los estudios y va sacando bien la carrera".

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Pese a los baches iniciales, la navarra destaca con orgullo la versatilidad de su primogénito, que combina los números y la tecnología con una vertiente solidaria e idiomas: "Es capaz de estar estudiando Informática y al mismo tiempo hacer un voluntariado con la Cruz Roja. Yo le digo: '¿No te apetecería haber ido más por la rama sanitaria?'. En Estados Unidos también estuvo con el inglés este verano, practicando".

Aunque Aimar ya tiene encauzado su rumbo, la gran preocupación de Verdeliss llega al mirar a los hermanos que vienen detrás, que parecen no tener nada claro qué rumbo tomar. "Nada, no lo saben, cero. Y me agobio y me pongo yo más nerviosa. Pero ninguno".

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Entre risas y con total naturalidad, la exconcursante de 'GH VIP' detalla las dudas que rondan en casa con las distintas vocaciones: "Sí que tengo a mi hijo Julen, que dice que quiere ser futbolista, pero le digo: '¿Y en la rama más académica?'. No lo saben. Tengo a la mayor, que acaba de empezar Bachillerato, y no sabe ni siquiera si le gusta más la rama de Ciencias o la de Letras".

Su reflexión sobre las nuevas generaciones y el mercado laboral

Lejos de presionarles, Verdeliss ha querido hacer una reflexión sobre lo cambiante que es el panorama profesional actual en comparación con su época: "No sé si es cosa de estas generaciones. Ahora hay tanto que meditar y tantas vías... Fíjate a lo que me he terminado dedicando profesionalmente yo, ni existía cuando yo estudiaba".