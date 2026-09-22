Claudia Barraso 22 SEP 2026 - 18:06h.

Verdeliss cuenta a sus seguidores que estuvo recibiendo amenazas semanas antes del Campeonato Mundial

Verdeliss acaba en sexta posición en el Campeonato Mundial de 100 kilómetros: se proclama campeona del mundo en master 40

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Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, suma un nuevo reto conseguido en su larga lista de objetivos cumplidos. Este, nada más y nada menos, ha sido el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros que la deportista ha conseguido hacer en una marca de 7.22:13.

La influencer quedó además la sexta posición, pero se hizo con la plata mundial con la selección nacional femenina y se ha coronado campeona del mundo master 40. Y aunque Verdeliss celebró su triunfo en un primer lugar a través de redes sociales, hace apenas una hora ha publicado un comunicado en su perfil donde confiesa haberlo pasado mal en la preparación de esta prueba.

“No, no he callado bocas”, empieza diciendo la deportista en el texto que publicó en el pie de foto de una fotografía suya con la medalla. “Lo he pasado muy mal, no hagáis esto. Me consumió el pánico, la angustia, el MIEDO a que me dañasen. La amenaza normalizada”.

La confesión de Verdeliss

Verdeliss ha tenido que confesar que durante la preparación del Campeonato y durante la prueba ha tenido que enfrentarse a comentarios de algunas personas que le exigían una victoria, a pesar de lo que pudiese suponer esta presión para la salud mental.

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“Nunca sabes cuánto afecta la salud mental hasta que te bloquea al punto de paralizarte. Dejé de entrenar, las piernas no me respondían…no sabía el por qué. Subía a la cinta, arrancaba y me bajaba llorando. Me asustaba mirar los ritmos y no dar la talla. Me fui a la montaña para huir del reloj”.

Cuando todos pensaban que Verdeliss había decidido irse a la montaña para hacer una preparación más exhaustiva y dura para el Campeonato, lo que trataba en realidad era de alejarse de una realidad que le causaba miedo y que le hizo casi abandonar lo que ha sido su sueño hasta entonces.

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“Doy gracias a que tengo una familia y un entorno que me sostiene. Vino al rescate, me acompañó. ¡Joder, solo estoy corriendo! Es tu sueño, es un Mundial. Lo que me trajo estas medallas, fue el amor, nunca el odio”.

Desactiva los comentarios

Como confiesa ella en esta publicación, en la que ha querido desactivar los comentarios para no dejar que pueda haber cualquier odio hacia ella y hacia su mérito, gracias a su familia, sus amigos y sus seres queridos que la rodearon de cariño y apoyo, pudo centrarse en entrenar para lo que un día fue su sueño y que tanto celebró al enterarse de que su nombre estaba en la convocatoria.

Cuando acabó la prueba, quiso escribir un comunicado a sus seguidores mostrando lo feliz que estaba después de cumplir su sueño. "En un crono de 7:22:13…y perdonad que no encuentre ahora mejor foto, pero mi cabeza está digiriendo demasiadas emociones (y mis piernitas procesando el esfuerzo, jaja). Ya tenéis el stats, en breves subimos al podium. Real. Gracias a tanta gente en Ames animando a pleno pulmón, gracias a mi familia, que se hizo 8 horitas de coche para estar a mi ladito…gracias a la Real Federación Española de Atletismo por apostar en nosotras y sobre todo GRACIAS AL EQUIPAZO DE CHICAS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA".