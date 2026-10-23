Equipo Outdoor 23 OCT 2026 - 18:19h.

El exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones' construye su gimnasio ideal en un container con iluminación led y aire acondicionado

Sandra Férriz y Darío Sellés comunican un dura noticia familiar: "Lo ha parado todo por dentro"

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Darío Sellés ha comenzado una serie de vídeos en redes sociales en los que muestra cómo está construyendo en un container su propio gimnasio. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y papá de dos niños ha iniciado un nuevo proyecto que lo tiene muy emocionado y que ha dejado muy sorprendido a todos sus seguidores.

En la primera parte de la serie explica su iniciativa y hace un ‘tour’ por el container explicando detalladamente qué tiene pensado hacer en cada zona de tal manera que su comunidad virtual lo pueda visualizar. El exterior del container es de color gris antracita con detalles negros y cuenta con tres hojas de aluminio con cristal templado. “El acero de los cristales”, señala el alicantino orgulloso del material escogido. El influencer ha dicho también que va a equipar el container de seis metros con aislamiento térmico en el techo y en la pared en la que por las mañanas da el sol.

Entre los planes del 'influencer' también figura pintar las paredes y el techo en gris oscuro, además de acolchar el suelo para mejorar la comodidad del espacio. Asimismo, el creador de contenido expresa su interés por instalar un cuadro eléctrico que le permita instalar iluminación led en el techo y aire acondicionado.

El alicantino ha dejado claro que quiere un gimnasio “chulo” por lo que planea colocar un espejo con iluminación led cálida indirecta detrás. También ha enseñado dos puertas situadas junto a una balconera que podrán permanecer abiertas “para que transpire aire”.

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En cuanto al equipamiento, el creador de contenido ya ha hablado de una máquina ‘multipower’ en una de las esquinas, un set de mancuernas y está valorando si prefiere una máquina de remo o una ‘air bike’.

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Sin embargo, los planes del alicantino no se limitan al interior del container sino que también tiene claro lo que quiere para su exterior, donde pretende crear una entrada con piedra blanca y añadir macetas que estén iluminadas por una luz cálida. “Si queréis ver cómo convierto el container en un gimnasio quedaos a ver esta serie”, ha concluido el influencer feliz de que sus seguidores lo acompañen en esta nueva aventura.