Silvia Herreros 22 OCT 2025 - 09:00h.

La hija recién nacida de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' sufre incómodos episodios que están tratando con ayuda especialista

El parto de la segunda hija de Sandra Férriz y Darío Sellés, en exclusiva

Sandra Férriz y Darío Sellés se han visto obligados a recurrir a ayuda profesional por un problema relacionado con Gia, su hija recién nacida. Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' están llevando a la bebé a un fisioterapeuta pediátrico, especialista con el que la niña ha empezado ya un tratamiento con el objetivo de aliviar sus dolencias.

"Hoy hemos tenido sesión de fisio. Gia está super irritante con el tema de la barriguita", ha dicho la también mamá de Noah a través de sus stories de Instagram, en donde a través de un vídeo, ha querido dar visibilidad a la realidad que viven en casa desde hace semanas.

Desesperados por "el problema" de la pequeña, la pareja decidía buscar ayuda con el objetivo de poner fin a los temidos 'cólicos del lactante'. Este problema es uno de los más frecuentes en recién nacidos. Según los expertos, hasta el 40% de los bebés lo sufren.

Estos episodios provocan llantos incontrolables que pueden generar cierta frustración a los padres de las criaturas, que ven cómo sus niños lloran sin consuelo. Saber tratarlos no siempre es sencillo, pues las causas no siempre está directamente relacionada con con gases.

Aunque verdaderamente la etiología del cólico del lactante es desconocida, los expertos coinciden en la existencia de tres grandes grupos como factores o posibles desencadenantes. Así pues, estos pueden surgir debido a problemas gastrointestinales, biológicos y/o psicosociales. Dentro de cada uno de estos grupos, los motivos pueden ser muy variados e ir desde una intolerancia alimenticia a una mala técnica a la hora de alimentar al bebé.

Mientras dan con "el problema" que le provoca a Gia sus cólicos, Sandra y Darío han encontrado en una Clínica de Fisioterapia especializada en Suelo Pélvico femenino y Pediatría de Alicante a sus particulares 'hadas madrinas'. Después de una sesión, mediante técnicas suaves de fisioterapia y osteopatía infantil, seguras y adaptadas a la edad de la bebé, han conseguido que la segunda hija de los exparticipantes de 'LIDLT 4' salga "super relajada".

En este tipo de terapias, los papás suelen recibir las claves para aprender a manejar los cólicos desde casa. Consisten fundamentalmente en una serie de masajes y movimientos que ayudan a eliminar la tensión abdominal y los cólicos que tanta molestia causan a los pequeños. "Tratan los cólicos y miran si hay tensión por alguna parte para dar con el problema", ha contado con una inmensa alegría Férriz a sus seguidores, pues por fin parecen estar encontrando solución a los molestos cólicos de su hija.