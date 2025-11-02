Equipo Outdoor 02 NOV 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' protagonizan el posado familiar más tierno junto a sus dos hijos

El problema por el que Sandra Férriz y Darío Sellés han tenido que llevar a su bebé recién nacida a un fisio pediátrico

Sandra Férriz y Darío Sellés, exparticipantes de 'La Isla de las Tentaciones', han abierto un debate en redes sociales tras compartir un tierno posado familiar junto a sus hijos. Unas preciosas imágenes en las que se ve a la feliz familia al completo y tras cuya publicación ha habido una auténtica división de opiniones por los posibles parecidos de Noah y Gia a sus progenitores.

La pareja ha querido compartir los preciosos retratos familiares que se han hecho en un estudio fotográfico profesional. Imágenes en las que Noah, el primogénito de los alicantinos, y la pequeña Gia, su hija recién nacida, han conseguido eclipsar y robar todo el protagonismo a sus padres.

''¿Todos de acuerdo en que Noah es un mini Darío y Gia una mini Sandra? ¡Yo digo SÍ!", ha escrito la feliz mamá en la descripción de la publicación que ha realizado a través de Instagram, en donde anima abiertamente a sus seguidores a compartir su opinión.

Mientras algunos coinciden en que el primogénito es prácticamente un reflejo de su padre, destacando sus ojos claros y su expresión traviesa, otros opinan que determinar a quién se parece la recién llegada aún es demasiado pronto. No obstante, muchos apuntan que podría haber heredado los rasgos más dulces de su madre. Empezando por la propia influencer, que tras dar a luz a su niña, a la que se encuentran realizando pruebas debido a una serie de problemas y un posible diagnóstico de APLV, aseguraba que era idéntica a su hermano mayor y ahora se ve a sí misma a través de la bebé.

Una opinión que ha dividido a los seguidores de la pareja que fuera a poner a prueba su amor a la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. Algunos coinciden con Sandra, otros creen que su 'amor de madre' ha cegado su espíritu crítico.

"Estoy de acuerdo contigo en que Noah es mini Dario y Gia mini tú", le escribe una seguidora. "A Noah le veo más parecido a su madre y Gia al padre", se lee en otro comentario, completamente contrario al anterior. "Los dos son Sandra", apunta otra internauta mientras se compadece con el progenitor de las dos criaturas.

"Pues yo veo que Gia se parece más a Darío", dice otra voz. "La niña es igual a su padre", "Jo, ¡¡pues yo veo que se parece mucho a Darío!! Tiene la misma forma de la boca, y esa expresión.. me recuerda más a él", apuntan otros en la misma línea.