Alejandra Rubio da a luz a su segunda hija en común con Carlo Costanzia y desvela el nombre elegido

Natalia Sette 31 AGO 2026 - 12:55h.

La hija de Terelu Campos publica una preciosa imagen anunciando el nacimiento de su segunda hija en común con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio, embarazada de 8 meses, cuenta el horrible episodio que ha vivido

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en padres por segunda vez. La pareja ha anunciado oficialmente el nacimiento de su pequeña a través de una tierna imagen en sus perfiles de Instagram. Además, han desvelado uno de los secretos mejores guardados: el nombre de la bebé.

Fue en marzo cuando la hija de Terelu Campos anunció que estaba embarazada de nuevo, un año y medio después de haberse convertido en madre por primera vez. Tras el anuncio, la influencer se retiró de la pequeña pantalla para vivir un embarazo tranquilo y sin polémicas.

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Y así ha sido, aunque ha compartido pequeños detalles a lo largo de los meses, como su íntima revelanción de sexo o viajes que ha hecho en familia, Alejandra ha preferido mantener en privado los momentos más importantes del embarazo.

Ahora, ha anunciado oficialmente la llegada de la pequeña y lo ha hecho con una emotiva imagen en la que se ve la manita de la niña, junto a la de ella, todavía con la vía, y la de Carlo. “Bienvenida a la familia pequeña Tessa. Te amamos”, ha escrito ilusionada, desvelando así el nombre de su hija.

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El nombre Tessa tiene sus raíces en el idioma griego, siendo considerado una variante del nombre Teresa. Se cree que Teresa proviene del término griego "therasía", que significa "cosecha" o "verano". La creadora de contenido ha escogido este nombre en honor a su madre, Teresa Lourdes Borrego Campos, o más conocida como Terelu Campos.

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Un gesto muy significativo y precioso que demuestra una vez la cercana y bonita relación que las une. Con esta imagen, la influencer y su novio dan comienzo a una nueva etapa en sus vidas, convirtiéndose en una familia de cuatro.