Lorena Romera 26 OCT 2026 - 13:43h.

La participante de 'Supervivientes All Stars' explica que las células por las que se sometió a quimioterapia podrían "volver en cualquier momento"

Marta Peñate enseña el regalo que le ha hecho su madre por finalizar su tratamiento de quimioterapia

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La andadura de Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars' ha llegado a su fin. A través de su perfil de Instagram, la canaria ha hecho balance de su paso por el reality y ha actualizado su situación médica. La que se diera a conocer en 'Gran Hermano' y participase también en 'La isla de las tentaciones' ha explicado cómo se encuentra tras el tratamiento de quimioterapia al que tuvo que someterse hace unos meses.

Tal y como ella misma explicó en su momento, tuvo qu realizarse esta intervención médica debido a las secuelas de su embarazo ectópico: "Se me quedaron células del embrión repartidas por el cuerpo... células que no tienen que estar ahí porque a la larga se convierten en cancerígenas". Aunque completó el tratamiento con éxito, la influencer ha mantenido un riguroso protocolo de seguimiento médico que ha continuado incluso durante su estancia en Honduras.

Ahora, con su regreso a España, la creadora de contenido ha dado la última hora sobre su estado de salud: "Estoy bien. Mi oncóloga me dijo que en Honduras tenía que sacarme cada 15 días sangre para ver que las células no habían vuelto, y las células no han vuelto, así que por ese lado bien". No obstante, la colaboradora se muestra se muestra prudente, ya que los profesionales han hecho especial hincapié en que esta etapa es clave:

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Estos primeros tres meses tras concluir el tratamiento, las revisiones han sido mensuales. Después, se dilata algo más, pero continúa siendo igual de estricta: "Tengo que seguir seis meses sacándome sangre cada 15 días porque por lo visto las células pueden volver en cualquier momento. La probabilidad es baja, así que vamos a seguir".

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Con la tranquilidad de que los resultados médicos acompañan, Marta Peñate ha decidido permitirse unos días de desconexión junto a Tony Spina. Especialmente después de haber estado separados por su experiencia en 'Supervivientes All Stars': "Me voy mañana de viaje a Estados Unidos. Me apetecía y me he sacado un billete; me ha costado carísimo y ya sabéis que soy 'rata', pero necesitaba irme".