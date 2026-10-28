Carlos Otero 28 OCT 2026 - 18:23h.

Isaac fue pretendiente de Liz Emiliano y luego tuvo una polémica relación con Triana Ramos, ex de Kiko Rivera

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Rebobinamos unos cuantos años para viajar a la época dorada de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. En 2013 el mítico dating show presentado por Emma García recibió a Isaac Díaz Pareja como pretendiente de Liz Emiliano. Luego le ofrecieron ser tronista y acabó enamorándose de Triana Ramos, también tronista del espacio y ex de Kiko Rivera, con la que tuvo una relación muy tormentosa. Pues bien, ahora aquel joven malagueño es el protagonista de una serie en la que comparte reparto con grandes nombres de la ficción como José Coronado, Aura Garrido y Jaime Lorente.

Conocimos a Isaac como un estudiante de Podología que acudía al programa para poder "sentir mariposas en el estómago" cuando encontrase a la persona con la que compartir el resto de su vida. Pronto se convirtió en uno de los personajes más exitosos del espacio y se mantuvo en él durante nueve meses. Tras aquella experiencia participo en el año 2015 en ‘Pasaporte a la isla’, un reality de verano que buscaba concursantes para la siguiente edición de ‘Supervivientes’.

Isaac se quedó a las puertas de conseguir un puesto como participante en ‘Supervivientes 2016’: quedó segundo por detrás de Cristian ATM, que cumplió con su trofeo y participó en el reality de aventuras hondureño. Quizás la frustración que le supuso no obtener una plaza le hizo abandonar los medios hasta ahora, que ha sorprendido con este papel actoral.

Interpreta a un policía atormentado

En su nuevo y sorprendente debut interpretativo, Isaac Díaz Pareja da vida a Juan de Dios Cortés un subinspector de policía de etnia gitana que trabaja en una comisaría en Madrid. Se trata de la adaptación audiovisual de Jotadé, un personaje creado por el aplaudido autor para el libro del mismo título. El agente, un antihéroe carismático y disfuncional, es un inadaptado que no encaja del todo ni en la policía donde es la “oveja negra” por sus orígenes ni en su propia comunidad, por ser policía.

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Según la nota de prensa de la miniserie, “Jotadé es un policía poco convencional, descarado e irreverente, pero también astuto, sincero y profundamente leal a sus compañeros y a su comunidad gitana”. “Cuando le encargan investigar un crimen brutal tras el que se esconde una peligrosa red criminal, tendrá que enfrentarse a una misión imposible para un policía que nunca ha aprendido a pasar desapercibido”, continúan.

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El que fuera tronista de 'MyHyV' debuta en la ficción por la puerta grande: no solo está acompañado por los grandes actores del panorama, sino que la miniserie que protagoniza está dirigida por Daniel Calpasoro, encargado de grandes productos de la ficción nacional como ‘Salvador’, serie protagonizada por Luis Tosar o la película ‘El Silencio de la Ciudad Blanca’. En el ámbito más rosa, el cineasta ha estado casado con Nawja Nimri y juntos tienen un hijo.