La infanta Elena viajaba en AVE dirección a Albacete cuando se produjo el accidente

El rey Felipe VI y la reina Letizia, "conmovidos y preocupados" por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo: "Acompañamos a las familias"

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La infanta Elena viajaba este miércoles en un AVE dirección Albacete cuando se produjo el dramático accidente ferroviario al colisionar un AVE y un Iryo a la altura de Urda, Toledo, en la línea Madrid-Sevilla en dirección a la ciudad andaluza.

En un primer momento se extendió la alarma por la posibilidad de que la hermana del Rey Felipe VI fuese en uno de los convoyes siniestrados, fuentes cercanas a su entorno aclaraban a la revista '¡Hola!' que no era así, revelando que aunque impactada por la tragedia y muy preocupada por las víctimas y sus familiares, ella se encontraba bien.

La infanta, que se dirigía a la capital de Castilla La-Mancha por motivos laborales de su trabajo como directora del Proyectos Sociales y Culturales de la Fundación Mapfre, ha continuado con sus rutinas habituales y este jueves a primera hora llegaba a su puesto de trabajo en la Fundación Mapfre en el madrileño Paseo de Recoletos. Consciente de la preocupación por su estado y muy afectada por el accidente ferroviario la hija del Rey Juan Carlos ha pronunciado unas palabras ante los periodistas sin poder contener las lágrimas.

Emocionada y consternada

"Solo quiero decir que estoy muy consternada" ha comenzado visiblemente conmocionada. Como ha explicado, reconociendo con un asentimiento de cabeza y un significativo "ya, ya" que sabe que tras la colisión se llegó a pensar que podría viajar en uno de los trenes implicados en esta terrible tragedia: "No iba en el mismo tren. Teníamos un acto de Fundación Mapfre que por cierto se canceló inmediatamente". "Lo supimos en el tren hacia Albacete" ha revelado, admitiendo que precisamente por eso se le encogió más si cabe el corazón: "Completamente".

"Y solo quiero tener el cariño para toda la gente que ha perdido a sus seres queridos y estar ahí" ha expresado sin lograr que no se le quebrase la voz por la emoción. "Es que estoy ahí... estoy todavía con nervios" ha confesado, agradeciendo "a todos los servicios de emergencia, a todos los agentes de seguridad y a todo el mundo" su incansable trabajo desde que se produjo el accidente para rescatar a las víctimas y ayudar a los supervivientes.

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"Estoy bastante consternada. Toda la familia. Muchísimas gracias. Gracias por vuestro trabajo" ha concluido conteniendo el llanto aunque la desolación fuese evidente.

El accidente ferroviario hasta el momento ha dejado 69 muertos, decenas de heridos y muchos pasajeros que todavía no han podido ser localizados.