Los reyes se han mostrado conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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UrdaLos reyes de España han expresado su preocupación y tristeza por el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 46 fallecidos, y han dado su apoyo a los equipos de emergencia que están actuando en la zona.

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"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", ha indicado la Casa del Rey en un mensaje en su cuenta de la red social X.

La reacción de los reyes de España

También expresan su apoyo a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona "para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

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Cuando se ha conocido el siniestro, el rey se encontraba en Bétera (Valencia) asistiendo a unas maniobras militares, un ejercicio Grifo 2026 del Regimiento de Defensa NBQ Valencia en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I.

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¿Cómo ayudar tras el accidente?

Por su parte, desde Renfe se subraya que está centrada en la evaluación de los daños personales y recabando información para conocer el alcance del accidente producido esta mañana en la provincia de Toledo entre un tren AVE y otro de Iryo.

Renfe, que confirma que hay personas fallecidas, pero no concreta la cifra, ha informado en una nota de que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF), y ha puesto a disposición de los familiares y de los viajeros un teléfono de información: el 900 10 10 20.

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Ha pedido en sus redes sociales que no se use ese número para otras gestiones o consultas de información, solo para afectados y familiares. Asimismo, añade en el comunicado que permanece permanentemente a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Fuentes de la operadora ferroviaria, han explicado que desde las 08:30 un AVE Madrid-Puerta de Atocha (08:00)-Sevilla Santa Justa (10:39) se encuentra detenido entre Mora y Urda (Toledo).

Las primeras hipótesis del accidente

Este siniestro ha obligado a cortar la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Según los primeros indicios, un AVE de Renfe habría alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado dos vagones del Iryo, según las primeras informaciones que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Lamentablemente, y esto es lo más importante, los primeros datos del accidente indican que hay personas fallecidas y heridas. En este momento, todos los profesionales de la compañía están volcados en la atención de las víctimas y sus familiares", subraya Renfe en el comunicado, en el que transmite su apoyo a las personas afectadas.

Asimismo, ha expresado su "más profundo agradecimiento a sus trabajadores por su entrega en la atención a las víctimas y sus familiares".