Celia Molina 28 OCT 2026 - 12:33h.

El conocido como 'arquitecto de los famosos' iba en uno de los trenes accidentados en la estación de Urda, Toledo

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo

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Pocos minutos antes de la nueve de la mañana, se ha dado a conocer el terrible accidente ferroviario que se ha registrado a la altura de estación de Urda, Toledo, que ya ha dejado, al menos, 30 muertos. Según el relato de los testigos, un AVE (2080) que se dirigía a Sevilla Santa Justa ha chocado por detrás con un Iryo (6076) con el mismo destino que se había parado durante diez minutos, provocando el descarrilamiento de dos vagones, que se han convertido rápidamente en un amasijo de hierros.

Igual que ocurrió en Adamuz, la imagen del accidente ha sido dantesca y, mientras los servicios de emergencia siguen buscando supervivientes, así como rescatando los cadáveres, la prensa se ha trasladado hasta el lugar para poder hablar con algunos de los pasajeros que, afortunadamente, han salido con vida.

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Estaba en el baño cuando ha ocurrido el accidente

Uno de ellos ha sido Joaquín Torres, conocido por haber diseñado las casas y mansiones de muchos famosos de nuestro país, que ha declarado estar "en shock" tras lo ocurrido: "Estoy en shock, prefiero no pensar mucho en lo que hemos vivido. Muy desconcertado, preguntándome cómo puede haber pasado lo que ha pasado. Nos hemos salvado de milagro, yo iba en el vagón 5 pero ya el vagón 6 estaba completamente destrozado y el 7 ya ni te cuento", ha explicado el arquitecto.

Joaquín estaba en el baño en el momento del accidente, así como otro pasajero con el que ha hablado 'El Programa de Ana Rosa' que ha salvado su vida porque estaba "en la cafetería" cuando el Iryo ha sido embestido por el AVE. Otro superviviente ha explicado que el "Iryo llevaba diez minutos parado en la vía cuando el otro tren ha chocado contra los dos vagones". "El primer vagón estaba lleno de cadáveres", ha dicho el testigo.

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Principales hipótesis sobre la causa del accidente

En cuanto las causas que podrían estar detrás de este trágico accidente, ocurrido apenas 10 meses después de otro similar en Adamuz, en el que murieron 46 personas, fuentes de Transportes consultadas por el periódico 'ABC', plantean, como primera hipótesis, que el accidente ferroviario ha sido consecuencia de un error humano:

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"Un operario de la empresa pública, que estaba actuando en una avería del sistema principal de señalización, sería el responsable de no alertar al tren AVE de la cercanía del tren Iryo", indica el periódico. Hipótesis que choca con las declaraciones ofrecidas por el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, en las que asegura que "la causa del accidente no es más que una, el fallo del sistema de seguridad de la línea. El fallo del LZB, un sistema de seguridad que parece ser que se estropeó a primera hora de la mañana", según ha manifestado.

A la espera de conocer el número de heridos y víctimas, la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre de los seis grupos sanguíneos (0+, 0-, A+, A-, B- y AB-) cuyas reservas están en alerta roja y ante un posible incremento de las necesidades asistenciales por el accidente de tren de Urda (Toledo) de esta mañana.