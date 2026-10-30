Lorena Romera 30 OCT 2026 - 12:26h.

La argentina ha reaccionado públicamente a la noticia de la nueva paternidad de su expareja

La vida actual de Marco Ferri: es padre, está comprometido y tiene su propio estudio para hoteles y resorts de lujo

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Marco Ferri y su novia han anunciado que están esperando su segundo hijo. El exconcursante de 'GH VIP' se va a convertir en padre de nuevo junto a su pareja, Sarah Léa Danolić, a quien presentó en sociedad en marzo de 2022 y este mismo verano pidió matrimonio. Dos años después del nacimiento de su primogénito, la pareja ha decidido dar este nuevo paso tan especial. Una feliz noticia que ha emocionado a sus seguidores y que ha vuelto a hacer reaccionar a Aylén Milla, exnovia del italiano.

"Estábamos guardando un pequeño secreto", ha escrito la pareja junto a una publicación en la que se refleja esta dulce espere: desde las primeras ecografías pasando por el tierno gesto de su primogénita besando la incipiente tripita de la modelo hasta la emoción de los futuros papás, que se dedican todo tipo de muestras de cariño.

La reacción de Aylén Milla a la nueva paternidad de Marco

Aylén Milla y Marco Ferri fueron pareja durante más de dos años y protagonizaron momentos inolvidables en 'GH VIP', donde llegaron a formar un intenso triángulo amoroso con Alyson Eckmann. A pesar del tiempo que ha pasado desde aquello, el cariño entre ambos sigue vivo.

Como ya ocurrió con el anuncio de su primera paternidad, cuando la argentina le dedicó un precioso comentario público ("¡¡¡Felicidades!!! Estoy muy feliz por ti, y por ella también. Lo has hecho bien"), en esta ocasión la influencer ha vuelto a reaccionar públicamente dejando un 'me gusta' en la publicación. Un gesto demuestra la excelente relación que mantienen en la actualidad.

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Cabe recordar que el italiano fue un apoyo fundamental para Aylén durante uno de los momentos más duros de su vida, cuando se enfrentó a un cáncer de mama. En aquel momento, el creador de contenido no dudó en dedicarle públicamente unas emotivas palabras de admiración: "Eres un ejemplo para muchos en lo más importante: cómo tomarse los momentos más difíciles de la vida. Te quiero".

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Más tarde, cuando la joven anunció que había superado la enfermedad, el televisivo volvió a volcarse con ella: "Estaba convencido de ello desde que me lo contaste. Tu fuerza es mi inspiración, y seguro que lo es también para muchos más. Por cierto, yo me plantearía quedarme rapada si fuera tú. Hasta ese corte te queda hermoso".

Hoy, con la noticia de su segunda paternidad, Marco Ferri celebra una nueva etapa personal en la que cuenta, una vez más, con el cariño y el apoyo público de Aylén Milla.