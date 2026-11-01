El cineasta sufrió un accidente con un arma de fuego mientras practicaba tiro en Los Ángeles

La investigación sobre lo ocurrido apunta a que se trató de un accidente y descarta la intervención de terceras personas

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El cineasta estadounidense Michael Mann, de 83 años, ha tenido que recibir atención médica después de sufrir un accidente con un arma de fuego mientras practicaba tiro en Los Ángeles. El director, responsable de películas como 'Heat' o 'El último mohicano', resultó herido en una pierna y fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde recibió el alta horas después.

El incidente tuvo lugar el sábado 31 de octubre, alrededor de las 16:00 horas, en The Range LA, un club de tiro situado en el oeste de Los Ángeles. Según la información publicada por el portal estadounidense TMZ, Mann se encontraba realizando una práctica autorizada cuando, al intentar enfundar su pistola, se disparó accidentalmente.

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La investigación sobre lo ocurrido apunta a que se trató de un accidente y descarta la intervención de terceras personas. El realizador sufrió una lesión leve y superficial en la pierna. Aunque inicialmente se habría mostrado reticente a acudir a un centro sanitario, finalmente fue trasladado en ambulancia para recibir asistencia médica.

Michael Mann prepara la secuela de 'Heat'

El accidente llega en un momento en el que Michael Mann continúa con nuevos proyectos cinematográficos. El director trabaja actualmente en la preparación de 'Heat 2', la continuación de la película que estrenó en 1995 y que reunió en pantalla a Al Pacino y Robert De Niro.

La nueva producción contará con un reparto encabezado por Leonardo DiCaprio, Christian Bale y Stephen Graham y supondrá el regreso a una de las historias más reconocidas de su filmografía, tres décadas después de su estreno original.

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A lo largo de su carrera, Mann ha firmado títulos como 'Collateral', 'El dilema' y 'El último mohicano', además de su más reciente largometraje, 'Ferrari' (2023), protagonizado por Adam Driver y Penélope Cruz. Su trayectoria le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos dos premios Emmy y cuatro nominaciones a los Oscar.