Norma Duval siempre tiene presente a su hermana Carla en los agridulces aniversarios

Carla murió a los 46 años después de una larga enfermedad de cáncer de cuello de útero

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Norma Duval ha recordado la muerte de su hermana Carla, que falleció el 31 de octubre de 2010 tras una larga enfermedad: "16 años sin ti, pase el tiempo que pase siempre estás presente en nuestro corazón querida hermana. Puedo imaginar el dolor de todas las personas que están sufriendo por la perdida de sus seres queridos, que tristeza tan grande".

Carla murió a los 46 años después de una larga enfermedad de cáncer de cuello de útero. Desde entonces, Norma se convirtió en la persona de referencia de sus tres sobrinos, Juan Carlos y las gemelas Paula y Andrea.

"La vida te pone a prueba en muchas cosas que tú quizá no habías pensado", señaló en un medio

Norma Duval siempre tiene presente a su hermana Carla en los agridulces aniversarios. El pasado mes de abril, en el día que hubiese sido su 62 cumpleaños, la vedette también usó las sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje: "62 años hubieras cumplido este 18 de abril". Adornó sus palabras con numerosos y sentidos emoticonos, intercambiando corazones rosas con manos juntas y acompañó el mensaje con una fotografía de las dos sacada en una exposición en Marbella en 2009.

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"La vida te pone a prueba en muchas cosas que tú quizá no habías pensado y para las que no tenías un manual de aprendizaje. Pero tienes que ir para adelante, tienes que lucharlo, tienes que aceptarlo y tienes que hacerlo lo mejor que puedes", dijo en la revista 'Hola!'. "Yo he hecho lo que he podido, pero supongo que habrá cosas que las habré hecho mejor y otras no tan bien", dijo al ser preguntada por su hermana.

"Siempre en la familia tiene que haber algún pilar donde sujetarse", recalcó

Norma contó que se consideraba una "mujer fuerte" pero admitía que se trata de una situación difícil: "Es muy duro, porque mis sobrinas han perdido a su madre, han perdido a su padre y, posteriormente, han perdido al único hermano que tenían. Es muy tremendo. Nosotros teníamos un matriarcado con mi madre, y cuando mi madre desapareció, ese matriarcado lo heredé yo. El día que yo falte, alguien lo heredará. Siempre en la familia tiene que haber algún pilar donde sujetarse".

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Cuatro años después de la muerte de Carla, su primogénito Juan Carlos murió a los 36 años poco después de convertirse en padre. El sobrino mayor de Norma padecía depresión desde que murió su madre, y su fallecimiento fue inesperado para sus familiares. "Yo habló con mi sobrino un domingo y habíamos acordado una cosa, yo estaba en Palma y todo estupendo, y el jueves por la mañana salimos de la casa mi marido y en la misma puerta me llamaron", recordó visiblemente emocionada por este duro momento que ha sufrido la familia.