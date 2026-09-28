Lorena Romera 28 SEP 2026 - 13:55h.

La pareja desvela que duermen en habitaciones separadas y explican la razón

El inesperado encuentro entre Estela Grande, Sofía Suescun y Kiko Jiménez siete años después de 'GH VIP'

Compartir







Sofía Suescun y Kiko Jiménez han hecho partícipes a sus seguidores de un detalle de lo más íntimo de su vida privada. A través de un vídeo publicado en sus perfiles de Instagram, la pareja ha revelado que duermen en habitaciones separadas. Un detalle con el que no han pretendido dar pie a ningún rumor de crisis entre ellos: "No significa que nos queramos menos". Conscientes de que esto daría que hablar, los que fueran concursantes de 'Supervivientes' -ella ganadora de su edición- han explicado el motivo por el que han tomado esta decisión.

En el vídeo en cuestión, ambos detallan con naturalidad las incompatibilidades que tienen a la hora de conciliar el sueño, lo que les han llevado a priorizar su descanso y bienestar. "A Kiko le gusta dormir con la televisión encendida, con un ruido de fondo, y yo lo odio; hasta que el ruido no se acaba, no me duermo", ha comenzado explicando la que también fuera ganadora de 'Gran Hermano'.

El de Linares, por su parte, ha añadido otro hábito que les hace difíciles compartir cama durante la noche: "Me gusta que haya luz, dormirme con la luz de la farola... no estar a oscuras completamente. Al final no descansamos, y aquí se trata de dormir bien para estar todo el día dándonos abrazos, cariño y mimos".

Durante la conversación, la pareja también ha tirado de humor para comentar otras manías nocturnas. Mientras Sofía aclara entre risas que Kiko "no hace ni un ruido y es monísimo", él ha confesado que la influencer tiene la costumbre de hablar en sueños de forma particular: "Asusta demasiado porque he llegado a escuchar idiomas que no sé ni cuáles eran... Voces raras".

Canal de Whatsapp de Telecinco

A pesar de no pasar la noche en el mismo colchón, los tortolitos han querido dejar claro que su día a día como pareja no ha cambiado y que comparten mucho tiempo antes de irse a sus respectivas camas. "No es que después de cenar cada uno se vaya a su cama y ya está. Estamos en una habitación, ponemos un poquito la tele, cotilleamos el móvil, nos contamos cosas... e intimamos. El cosquilleo antes de dormir no falta", han aclarado entre risas, mostrando incluso los masajeadores que utilizan para ese momento de relax entre ellos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Esta revelación llega en una etapa de estabilidad para la pareja. Ahora mismo Sofía Suescun y Kiko Jiménez conviven a caballo entre el chalé de Valdemorillo (Madrid) -en la que residen juntos desde la salida del domicilio de Maite Galdeano, que se produjo tras el polémico salto de la valla- y su recién estrenada casa en Alicante. Un chalé valorado en un millón de euros al que han bautizado 'Villa Playa' y que ya se ha convertido en su nuevo refugio.